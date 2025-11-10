Prognoza meteo, 10 noiembrie. Vreme mohorâtă la început de săptămână. Temperaturile scad ușor

La început de săptămână, vremea va fi rece în majoritatea regiunilor. Cerul va fi mai mult acoperit în toată țara, iar temperaturile vor scădea ușor, mai ales în centrul și nord-estul României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru ziua de luni.

În sud, centru și est se vor semnala ploi temporare, local mai consistente în Muntenia, sudul Moldovei, vestul Dobrogei și în zonele montane, unde cantitățile de apă pot depăși 10–20 l/mp. În sud-est, ploile pot fi însoțite de descărcări electrice.

În Banat, Crișana și Maramureș, ploile vor fi mai ales în prima parte a zilei. La munte, la altitudini mai mari de 1900 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab până la moderat.

Valorile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, cu ușoare creșteri spre 19 grade în sud-estul Munteniei și pe litoral. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade. Dimineața se va forma ceață, izolat însoțită de burniță.

Cerul va fi noros, iar pe parcursul zilei va ploua. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 13–14 grade, iar minima va fi de 8–10 grade. La începutul intervalului se va semnala ceață, posibil cu burniță.

Intervalul 10 – 17 noiembrie Săptămâna viitoare va aduce o vreme capricioasă, cu alternanțe între zile mai blânde și perioade ploioase. Cele mai multe precipitații sunt așteptate în sudul și sud-estul țării, unde cantitățile de apă vor depăși valorile normale pentru prima parte a lunii noiembrie.

În vest și nord-vest, ploile vor fi mai rare, iar în celelalte regiuni, regimul pluviometric se va menține apropiat de mediile climatologice specifice perioadei.

Intervalul 17 – 24 noiembrie

Temperaturile vor rămâne ușor peste valorile obișnuite pentru această perioadă, semn că toamna nu se grăbește să plece. Vremea va fi în general stabilă, fără variații mari de la o zi la alta. În nord-vest se vor înregistra episoade temporare de ploi, dar în restul teritoriului acestea vor fi puține, menținându-se în limite normale.

Intervalul 1 – 8 decembrie

Iarna calendaristică va debuta cu o vreme neașteptat de blândă. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice începutului de decembrie, iar precipitațiile se vor încadra în limitele normale pentru acest interval. În multe zone, primele zile ale iernii vor semăna mai degrabă cu o toamnă târzie.