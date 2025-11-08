Weekend cu ploi torențiale, apoi vin zile de primăvară. Prognoza meteo actualizată

Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat, sâmbătă, că instabilitatea atmosferică va persista până duminică, fiind așteptate ploi și intensificări ale vântului în sud-vestul țării. „Pe arii extinse așteptăm cantități însemnate de apă, local 25-30l/m²”, a spus aceasta, la un post TV.

Directorul ANM a declarat sâmbătă, la Digi24, că vremea va rămâne instabilă până duminică, cu ploi și vânt puternic în sud-vestul țării, însă noiembrie se anunță o lună mai caldă decât în mod normal.

„Pe termen scurt, până mâine dimineață, ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică în special în partea de sud-vest a țării, respectiv în Oltenia, în nord-estul Munteniei, dar și sud Banatului. Pe arii extinse așteptăm cantități însemnate de apă, local 25-30l/m², izolat peste 40-50l/m², mai ales în aria avertizată de cod galben”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, în județele Mehedinți și Gorj se pot înregistra la munte cantități de apă între 60 și 80 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 70-80 km/h, mai ales pe creste. De asemenea, în sudul Banatului viteza vântului ar putea ajunge la 50-60 km/h, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Meteorologul a precizat că, la începutul săptămânii viitoare, temperaturile ar putea depăși 18-20°C. „Luna noiembrie, ultima lună din această toamnă, păstrează un semnal cu o probabilitate destul de ridicată să fie, în general, o lună mai caldă decât în mod obișnuit, luând în considerare estimările intervalului 10 noiembrie - 8 decembrie”, a spus aceasta.

Directorul ANM a adăugat că, deși iar în perioada 10-17 noiembrie sunt așteptate precipitații mai abundente, mai ales în sud-estul țării, începutul iernii ar putea aduce temperaturi ușor peste valorile normale.

„Temperaturi de peste 20°C așteptăm chiar luni și marți, în special în sud-est, după care mici variații de la o zi la alta. Pentru săptămâna viitoare, temperaturile la scara întregii țări pot varia între 12 până la 16°C, chiar și în Capitală, o maximă în jurul la 15-16”, a mai spus meteorologul.

Meteorologul a vorbit și despre cum ar putea fi iarna, ținând cont de temperaturile mai ridicate din această toamnă: „Iarna va fi în general blândă în România. Nu înseamnă că nu putem avea și episoade în care să consemnăm cantități însemnate de precipitații sub formă de zăpadă, chiar și în zonele mai joase de relief sau perioade geroase cu valori sub -10 -15°”.

Directorul ANM a precizat că, potrivit datelor, ultimele cinci ierni au fost printre cele mai blânde din România, cu perioade prelungite până în prima lună de primăvară, când s-a înregistrat strat de zăpadă inclusiv în Capitală.

„Pe măsură ce ne îndreptăm spre iarnă, cu siguranță vom aduce date noi în acest sens. La acest moment, cel puțin estimarea intervalului pe care l-am menționat, arată o probabilitate ca prima lună, prima săptămână din luna decembrie din acest an, să înregistreze temperaturi în medie ușor peste normal”, a mai explicat Elena Mateescu.