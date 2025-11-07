Weekend cu vreme rea. Cod galben de ploi abundente și ninsori anunțate de ANM

În următoarele zile, vremea va fi instabilă în unele regiuni din țară. Până duminică, în mai multe zone ale țării se vor înregistra ploi însemnate cantitativ şi rafale de vânt ce pot atinge 80 km/h. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis Cod galben de precipitații abundente.

Până duminică, la ora 10.00, în Oltenia, nord-vestul Munteniei şi sudul Banatului se aşteaptă ploi pe arii extinse, cu cantităţi importante de apă, local între 25 şi 30 l/mp şi izolat peste 40–50 l/mp, anunţă ANM.

Temporar, vântul se va intensifica în masivele sudice, cu rafale de 70–80 km/h pe creste, şi în sudul Banatului, mai ales sâmbătă, cu viteze de 50–60 km/h. La altitudini de peste 1.700 m în Carpaţii Meridionali vor cădea lapoviţă şi ninsoare.

„Temporar vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70...80 km/h pe creste, precum şi în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50..60 km/h.În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare”, arată ANM.

Meteorologii au emis Cod galben pentru judeţele Mehedinţi şi Gorj, în special în zonele montane, unde se aşteaptă ploi ce pot cumula între 60 şi 80 l/mp.

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea la începutul săptămânii următoare. În sudul și sud-estul țării se vor înregistra cantități de precipitații peste mediile normale pentru această perioadă, în timp ce în vest și nord-vest acestea vor fi mai reduse. În celelalte regiuni, ploile se vor situa aproape de valorile obișnuite.

Temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale la nivel național. Precipitațiile vor fi puțin mai abundente în nord-vest, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice.

În intervalul 1 – 8 decembrie, vremea va fi în general mai caldă decât normal în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații vor fi în limite normale pentru această perioadă.