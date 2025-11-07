Temperaturi atipice pentru iarnă, în decembrie. Prognoza meteo pe termen lung

În următoarele săptămâni, vremea se va menține atipică pentru această perioadă a anului, cu temperaturi ușor mai ridicate decât mediile multianuale și un regim de precipitații variabil în funcție de regiune. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în prima parte a lunii decembrie.

În regiunile sudice și sud-estice se așteaptă cantități de precipitații peste normal, în timp ce în vest și nord-vest acestea vor fi deficitare. În restul țării, ploile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Între 17 – 24 noiembrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale la nivel național. Precipitațiile vor fi ușor excedentare în nord-vest, iar în restul țării se vor situa aproape de valorile normale.

Pe parcursul săptămânii 1 – 8 decembrie, vremea va continua să fie ușor mai caldă decât normal în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații se vor încadra, în general, în limitele normale pentru începutul lunii decembrie.

Roxana Bojariu, climatolog ANM, a avertizat că iarna 2025-2026 ar putea fi cea mai severă din ultimii ani. După mai multe sezoane cu lipsă de zăpadă, Europa Centrală și de Est ar putea fi afectată de valuri de frig extrem, ninsori abundente și viscol puternic.

Principala cauză a acestor fenomene este un vortex polar instabil, care și-a schimbat traiectoria și afectează în prezent vremea în Europa Centrală și de Est. Florinela Georgescu, director de prognoze ANM, a explicat recent că România se află direct pe ruta acestui vortex.

Vortexul polar este o masă vastă de aer extrem de rece, formată deasupra Polului Nord, care de obicei rămâne concentrată în zona Arcticii. Când curenții atmosferici din straturile superioare se slăbesc, aceste mase de aer se deplasează către latitudini mai joase, provocând ierni aspre în Europa.