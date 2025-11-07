Prognoza meteo, 7 noiembrie. Început de weekend cu vreme mohorâtă. Ploi răzlețe și cer noros în cea mai mare parte a țării

Ziua de vineri va fi caracterizată de un cer predominant noros în jumătatea de sud a țării, unde sunt așteptate ploi locale. În restul regiunilor, înnorările vor fi temporare, iar precipitațiile se vor semnala izolat, mai ales în Transilvania, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Spre seară, norii se vor extinde treptat în toate regiunile, aducând ploi în vest, centru și sud, în timp ce în celelalte zone acestea vor apărea doar sporadic.

Cantitățile de apă ar putea depăși local 15–20 l/mp, în special în sud-vestul țării. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe litoral și pe arii restrânse în sud.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 9 grade, puțin mai ridicate pe litoral, unde se vor apropia de 12 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

În Capitală, cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, iar ploile vor apărea temporar. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa între 12 și 13 grade Celsius, iar minima între 7 și 8 grade.

Până la începutul lunii decembrie, România va traversa o perioadă cu temperaturi mai blânde decât cele obișnuite pentru finalul de toamnă.

Potrivit prognozei meteo extinse, valorile termice vor rămâne ușor peste mediile climatologice în aproape toate regiunile, iar ploile vor fi mai frecvente în sud și sud-est.

Până pe 10 noiembrie, regiunile extracarpatice vor înregistra temperaturi peste normalul perioadei, în timp ce restul țării se va menține în limite apropiate de mediile climatice. În sud și sud-est sunt așteptate precipitații mai abundente, în timp ce în vest, nord-vest și centru va fi deficit pluviometric.

Intervalul 10–17 noiembrie Temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate la nivel național, iar ploile vor fi peste medie doar în sud-est. În celelalte zone, cantitățile de apă vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 17–24 noiembrie Valorile termice se vor menține ușor peste normal în întreaga țară, cu abateri mai mari în sud-est, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru finalul de toamnă.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie Temperaturile vor continua să fie mai ridicate decât mediile climatologice, mai ales în jumătatea estică a țării. În privința precipitațiilor, acestea se vor încadra în limitele normale pentru sezon, fără episoade majore de instabilitate atmosferică.

Vremea la munte În zonele montane, primele zile ale lunii vor aduce nopți mai blânde, cu temperaturi pozitive, între 2 și 4 grade. Ulterior, minimele vor scădea treptat spre 1–2 grade, iar spre mijlocul lunii sunt posibile valori negative, între -2 și 0 grade. Ploile sunt prognozate în jurul datelor de 4 și 5 noiembrie, urmând ca probabilitatea de precipitații să crească din nou în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.