Prognoza meteo, 5 octombrie. Frig, ploi și temperaturi scăzute în toată țara

Temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a lunii noiembrie. Cerul va fi variabil, mai senin în vest şi nord-vest, iar în restul ţării vor predomina norii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Se vor semnala ploi slabe temporare în Moldova, local în Muntenia, pe arii restrânse în Oltenia şi în estul-sud-estul Transilvaniei. La primele ore ale dimineţii, ploile izolate vor apărea şi în sud-estul Dobrogei.

La altitudini de peste 1800 m, în Carpaţii Orientali şi în jumătatea estică a Carpaţilor Meridionali, se vor semnala trecător ninsori şi lapoviţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale în est şi nord-est. Temperaturile maxime vor fi între 10 şi 16 grade, iar cele minime între 0 şi 9 grade. Dimineaţa vor fi condiții de ceață.

În București, cerul va rămâne înnorat, cu ploi slabe trecătoare, iar vântul va fi slab până la moderat.

Valorile termice se menţin normale pentru această dată, cu maxime de 14…15 grade, iar minimele, mai ridicate decât media, vor fi de 7…8 grade.

Până pe 10 noiembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normal în regiunile extracarpatice, iar în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi mai consistente în sud și sud-est, în timp ce vestul, nord-vestul și centrul țării vor înregistra cantități mai mici decât normal.

În intervalul 10–17 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale în întreaga țară. Precipitațiile vor fi mai consistente în sud-est, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de ploaie vor fi apropiate de mediile climatologice pentru această perioadă de toamnă.

Între 17 și 24 noiembrie, valorile medii ale temperaturii aerului vor rămâne ușor mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării, cu un accent mai pronunțat în zonele sud-estice.

În ultima săptămână din noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, în special în jumătatea estică a țării. Precipitațiile se vor menține în general apropiate de mediile climatologice pentru toamnă în majoritatea regiunilor.

La munte, în primele două nopți, temperaturile vor fi pozitive, între 2 și 4 grade. Ulterior, minimele vor scădea până la 1–2 grade, iar spre mijlocul intervalului există șanse să fie negative, între -2 și 0 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile pe 4 și 5 noiembrie, iar probabilitatea de ploaie va crește în jurul zilelor de 12 și 16 noiembrie.