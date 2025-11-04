Vremea

Vreme mohorâtă în Republica Moldova, valorile termice încep să scadă

Vreme mohorâtă în Republica Moldova, valorile termice încep să scadăVremea. Sursa foto: Freepik
Schimbare de vreme în Republica Moldova, marți, 4 noiembrie, temperaturile încep să scadă în comparație cu cele înregistrate în ultimele zile, după cum au informat meteorologii. Maximele nu vor trece de nivelul a 12 - 13 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî pe timp de noapte până la 7 grade Celsius.

Vremea se răcește în Republica Moldova, cerul va fi înnorat în toată țara

Vor fi nori pe cer întreaga zi, în toate regiunile țării, dar nu sunt anunțate precipitații, Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe alocuri în centrul țării și în zona de sud. Sunt anunțate 12 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi câte 13 grade Celsius la Bălți, Chișinău, la Ștefan-Vodă și la Cahul. Miercuri, va continua să se răcească, temperaturile nu vor trece de pragul a 10 - 12 grade Celsius. Revin ploile, precipitații sunt anunțate în nord și în nord-est.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursa foto: freepik

Ce condiții meteo sunt anunțate, marți, în România

În România, azi,m vremea se va răci în toate regiunile, iar valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va deveni variabil în vestul şi nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi mai mult noros.

Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, local în Oltenia, iar pe parcursul zilei izolat şi în Moldova şi Transilvania. La munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, trecător vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în prima parte a intervalului în est şi sud-est, în extremitatea de sud-vest şi la munte, în general cu viteze de 40...50 km/h.

La ce valori va urca mercurul din termometre

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 0 şi 9 grade. Izolat va fi ceaţă. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã în partea de vest şi va creşte în rest.

