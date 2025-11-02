Salvamontiștii recomandă evitarea drumețiilor în zonele înalte din Munții Făgăraș din cauza riscului de avalanșă

Salvamontiştii din Sibiu avertizează turiştii că, deşi temperaturile au crescut, condiţiile din zona înaltă a Munţilor Făgăraş rămân periculoase. Zăpada îngheţată de pe versantul nordic şi cea moale de pe versantul sudic pot provoca alunecări chiar şi pentru cei echipaţi corespunzător, iar riscul de avalașă este crescut.

Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi temperaturile au crescut semnificativ, pe versantul nordic al crestei Făgăraşului zăpada îngheţată rămâne neschimbată. Pe versantul sudic şi zonele expuse la soare, zăpada moale de la suprafaţă poate facilita alunecarea chiar şi pentru cei echipaţi cu colţari.

”Nu recomandăm drumeţiile în această perioada în zona înaltă turiştilor fără experienţă în astfel de condiţii şi binenţeles fără echipamentul adecvat”, au transmis salvamontiştii din Sibiu

Turiştii fără experienţă sau care sunt începători le este recomandat să nu parcurgă traseele din zona înaltă a munţilor, avertizează salvamontiştii. Condiţiile dificile pot reprezenta un risc semnificativ chiar şi pentru cei care au un echipament corespunzător și pregătit pentru drumetii.

Salvamontiştii nu recomandă drumeţiile în zona înaltă a Munţilor Făgăraş turiştilor fără experienţă şi celor fără echipament adecvat. Condiţiile dificile pot pune în pericol siguranţa celor care se aventurează pe trasee fără să fie pregătiți.

Meteorologii precizează că, până luni seară, la peste 2.000 de metri altitudine, zăpada din Munţii Făgăraş este compactă şi prezintă cruste de gheaţă în interior. Aceste condiţii sporesc riscul de alunecare pentru drumeţi.

Meteorologii ANM precizează că, îndeosebi pe versanţii însoriţi, pot apărea curgeri ale zăpezii umezite de la suprafaţă. Aceasta poate aluneca peste straturile mai vechi şi îngheţate.

Fenomenul poate declanşa avalanşe de topire de mici dimensiuni. Riscul este amplificat în cazul supraîncărcărilor, avertizează specialiştii în buletinul de specialitate emis de ANM.