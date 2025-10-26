Social

Turiştii morţi în Munții Făgăraș sunt polițiști. Salvamontiștii spun că operațiunea de recuperare este dificilă

Turiştii morţi în Munții Făgăraș sunt polițiști. Salvamontiștii spun că operațiunea de recuperare este dificilăRecuperarea bărbatului care a căzut pe pantă. Sursa foto: Cpatură video Facebook
Salvamontiştii sibieni au pornit duminică dimineaţă într-o nouă misiune de recuperare a trupurilor celor doi turişti care au murit sâmbătă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat câteva sute de metri pe o pantă abruptă.

Cei doi bărbați au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă

Duminică, o echipă formată din 11 salvamontişti a plecat pe jos spre zona unde se află trupurile celor doi turişti, iar alţi patru vor fi coborâţi din elicopter pentru a le recupera cu ajutorul troliului.

Doi turişti, ambii poliţişti din Ploieşti, şi-au pierdut viaţa sâmbătă în Munţii Făgăraş, după ce au alunecat, alături de o a treia persoană care a supravieţuit, de pe versantul vestic al Vârfului Netedu. Unul dintre ei avea 35 de ani şi făcea parte din trupele speciale, iar celălalt era în vârstă de 51 de ani. Salvamont Sibiu a precizat sâmbătă seară că victimele au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, fără nicio şansă de supravieţuire.

Turistul care a supravieţuit a fost salvat de un membru Salvamont coborât cu troliul din elicopter şi transportat apoi la Bâlea Lac. Salvatorii montani au precizat că grupul nu era echipat pentru condiţii de iarnă.

Recuperarea, imposibilă

Un salvator montan a coborât la locul accidentului și a confirmat decesul celor două persoane.

Totuși, terenul dificil și condițiile meteorologice nefavorabile au făcut imposibilă recuperarea trupurilor prin troliere în aceeași zi.

Operațiunea de recuperare, reluată

Astfel, salvatorii montani au hotărât să reia duminică dimineață misiunea de recuperare a trupurilor celor două victime.

„Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii. Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă”, a declarat pentru Agerpres directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Salvamontiştii din Sibiu au anunţat că, dacă vremea nu va permite trolierea, intervenţia va fi continuată de echipa care acţionează terestru.

