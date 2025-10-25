Social

Două persoane au murit în Munții Făgăraș, după ce au căzut pe o pantă. O alta a fost salvată de SMURD

Două persoane au murit în Munții Făgăraș, după ce au căzut pe o pantă. O alta a fost salvată de SMURD
Două persoane au murit sâmbătă în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Netedu, iar o a treia a fost salvată și transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunțat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

„Astăzi, trei persoane au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului. Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viața.

Persoana aflată în viață a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac. La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane”, a precizat Dan Popescu.

Operațiune de recuperare amânată, din cauza vremii

Munți

Potrivit directorului Salvamont Sibiu, trupurile celor două persoane decedate nu au putut fi recuperate sâmbătă, din cauza condițiilor meteo dificile și a terenului accidentat, operațiunea urmând să fie reluată duminică.

Monahi de la Muntele Athos, alături de ierarhi români la sfințirea picturii Catedralei Naționale
Biblioteca din Alexandria. Comoara pierdută care a schimbat pentru totdeauna istoria cunoașterii
„Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât și aerian, în funcție de evoluția vremii. Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă. Momentan nu se cunosc vârstele și alte date de identificare ale acestora. Vom reveni cu detalii privind acțiunea de mâine”, a declarat Dan Popescu.

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
