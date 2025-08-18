Social O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpi. O eroare de traseu i-a fost fatală







Alexandra Gheorghe, o alpinistă româncă stabilită în Italia, și Marco Stagi, partenerul ei de 34 de ani, și-au pierdut viața într-un tragic accident de munte petrecut pe 13 august, pe creasta Castore din masivul Monte Rosa, în Alpii italieni.

Inițial s-a crezut că o schimbare bruscă a vremii ar fi provocat tragedia, însă raportul oficial transmis de Stația Salvamont Cervinia contrazice această ipoteză.

Potrivit documentului, cei doi au urmat un traseu greșit din cauza unei vizibilități reduse, dar nu atât de severă încât să nu poată fi navigată de alpiniști experimentați.

„Nu condițiile meteo au fost cauza, ci o eroare fatală”, arată ancheta citată de Il Gazzettino. Cei doi au alunecat aproximativ 100 de metri și au căzut în gol de la peste 4.000 de metri altitudine, după ce au ratat punctul de schimbare a direcției către ghețar.

Alexandra și Marco plecaseră în ascensiune după ce petrecuseră noaptea la refugiul Quintino Sella. Traseul era unul dificil, care includea vârfurile Castore și Polluce, înainte de coborârea spre Gressoney-La-Trinité. Din cauza norilor, cei doi au ratat virajul de pe creastă și s-au aventurat pe un traseu fără ieșire.

„Din motive necunoscute, au continuat până când n-au mai putut să înainteze”, se precizează în raport. Semnalul GPS al echipamentului Alexandrei a ajutat la reconstituirea accidentului. Când tânăra nu s-a întors acasă în dimineața de 14 august și nu a răspuns la telefon, iubitul ei, ofițerul Andrea Pizzato, a alertat Salvamontul. Trupurile celor doi au fost găsite în jurul orei 14:00. După concluzia anchetei, Parchetul din Aosta a emis autorizația de înmormântare.

Alexandra Gheorghe avea 36 de ani, era stabilită la Padova și absolvise Ingineria Informatică la Universitatea din Padova, urmată de un master la Udine. A lucrat în companii precum Vodafone și Gosp parte a Grupului Generali. Era pasionată de sport, munte și călătorii, fiind ghid voluntar pentru expediții WeRoad în locuri precum Vietnam, Iordania sau Islanda.

„A trăit viața la maximum și a transmis această poftă de viață tuturor celorlalți”, a spus Andrea Pizzato. Comunitatea din Veneto și cluburile de alpinism au transmis omagii emoționante: „Alexandra a murit în timpul liber, în timp ce își urma una dintre cele mai mari pasiuni ale sale: alpinismul”, a declarat Alessandro Menato, președintele Galzignano Trail Friends.