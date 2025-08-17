Social Amenzi-record pentru șoferi, în Italia. Risc pentru foarte mulți români







În Italia, șoferii care aruncă șervețele, mucuri de țigară sau sticle de plastic pe drumuri riscă amenzi de până la 18.000 de euro, noile reglementări intrând în vigoare în acest weekend.

Noile amenzi, aplicate în Italia, au fost stabilite pentru a descuraja poluarea stradală. Autoritățile locale și naționale au anunțat că legislația va intra în vigoare în acest weekend, vizând în special aruncarea mucurilor de țigară, a șervețelelor, sticlelor de plastic sau a sacilor de gunoi din mașini.

Măsura se aplică tuturor șoferilor, inclusiv turiștilor străini, și urmărește să protejeze mediul înconjurător, în special rezervațiile naturale și zonele protejate.

Ministrul Mediului a precizat că amenzile vor fi completate de sisteme automate de supraveghere, inclusiv camere video instalate pe drumurile naționale și în orașele mari. „Aceste reguli nu sunt doar recomandări: cine poluează va plăti”, a declarat oficialul într-o conferință de presă.

Sumele prevăzute pentru încălcarea legii variază între 300 și 18.000 de euro, în funmcție de natura obiectului aruncat și de zona afectată. În cazuri grave, cum sunt rezervațiile naturale sau locurile turistice protejate, șoferii riscă suspendarea permisului și chiar pedepse cu închisoarea.

În Italia, problema gunoiului pe drumuri a fost semnalată de ani de zile, multe străzi și autostrăzi prezentând un aspect de groapă de gunoi, în special în zonele turistice și în orașele aglomerate.

Într-o schimbare majoră a regulilor anterioare, poliția nu va mai fi nevoită să prindă șoferii în flagrant; imaginile video de supraveghere vor fi suficiente pentru aplicarea amenzilor și urmărirea penală. Guvernul italian speră că aceste măsuri stricte vor descuraja poluarea și vor contribui la protejarea peisajelor naturale ale țării, potrivit fxstreet.com

Reacțiile cetățenilor și ale organizațiilor de mediu au fost în mare parte pozitive. Aceștia speră ca noile amenzi să reducă poluarea și să oprească șoferii din aruncarea deșeurilor în public. În același timp, transportatorii și companiile de logistică sunt sfătuiți să-și informeze angajații despre noile reglementări, pentru a evita sancțiunile uriașe.