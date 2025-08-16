Social Drepturile șoferilor. Cum se contestă o amendă primită de la Poliție







În România, o amendă de circulație poate transforma rapid o zi obișnuită într-un motiv de stres, mai ales când șoferul este convins că a fost sancționat pe nedrept. Legislația oferă tuturor conducătorilor auto dreptul de a contesta procesul-verbal și de a-și susține punctul de vedere în fața instanței. Avocatul Daniel Velicul a explicat în ce situații poate fi atacată în justiție o amendă rutieră.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, șoferii au la dispoziție 15 zile de la primirea procesului-verbal pentru a depune o plângere contravențională.

Respectarea acestui termen este esențială, deoarece depășirea lui poate duce la pierderea dreptului de contestare. Este important să știi că termenul se calculează de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal și că fiecare zi contează pentru a-ți putea exercita dreptul de apărare.

„Calea de atac împotriva procesului-verbal prin care se constată săvârșirea unei contravenții este plângerea contravențională. Instanța competentă să judece plângerea contravențională este Judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția sau la Judecătoria în raza căreia locuiești în mod oficial (adresa de domiciliu din cartea de identitate). La una din cele două, se va depune (pe e-mail, fax ori poștă) plângerea pe care înțelege contravenientul să o formuleze”, arată avocatul Velicu Daniel.

Există mai multe situații în care poți solicita anularea sau modificarea unei sancțiuni:

Nereguli în întocmirea procesului verbal

Procesul-verbal trebuie să conțină elemente obligatorii, precum data și locul întocmirii, numele și calitatea agentului constatator, datele contravenientului, descrierea exactă a faptei și actul normativ încălcat. Lipsa unei informații esențiale, precum semnătura agentului sau descrierea faptei, poate conduce la anularea amenzii.

Erori factuale

Dacă procesul-verbal consemnează o situație inexactă, cum ar fi marcaje rutiere greșit indicate sau o confuzie de identitate, șoferul are un motiv solid să conteste amenda. De exemplu, dacă ești sancționat pentru depășirea pe linie continuă, dar în realitate linia era discontinuă, contestarea are șanse mari de succes.

Sancțiune disproporționată

Amenda aplicată trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei. În cazul în care consideri că sancțiunea este exagerată, poți solicita instanței reducerea cuantumului sau înlocuirea cu avertisment.

Plângerea trebuie să includă datele de identificare ale contravenientului, seria și numărul procesului-verbal contestat, argumentele de fapt și de drept și dovezile pe care te bazezi.

Depunerea plângerii suspendă executarea amenzii și a sancțiunii complementare, cum ar fi suspendarea permisului, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. În timpul procesului, poți prezenta probe și martori care să susțină contestația.

„Plângerea suspendă executarea, ceea ce înseamnă că, în cazul în care ați formulat o plângere împotriva procesului-verbal de constatare a săvârșirii unei contravenții, nu trebuie să achitați amenda, ci trebuie să așteptați până la pronunțarea unei hotărâri de către instanța care judecă cererea dvs. La fel și în cazul suspendării dreptului de a conduce, odată formulată plângerea, veți primi permisul de conducere înapoi pe timpul procesului”, explică avocatul.

Consultarea unui avocat specializat poate crește spori șansele de a obține un rezultat favorabil. Acesta te poate ajuta să identifici motivele solide, să redactezi corect plângerea și să gestionezi eficient procedura.

De asemenea, este recomandat să soliciți întotdeauna o copie a procesului-verbal și să îl citești cu atenție înainte de a-l semna, să fotografiezi locul faptei dacă suspectezi o sancțiune nejustificată și să păstrezi bonuri sau alte dovezi importante. O cameră de bord poate fi, de asemenea, un aliat de încredere.

„Imediat ce depui plângerea la Judecătorie, instanța va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane, în măsura să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei”, a mai spus avocatul Daniel Velicu.