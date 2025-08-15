Justitie Povestea completă a crimelor românului care a îngrozit Italia. Cum au murit Ana și Denisa







Exclusiv. Aș vrea să încep cu amănuntele plictisitoare din această poveste și apoi să ajung la cele care transformă orice relatare despre un ucigaș în serie în regina incontestabilă a lumii faptului divers. Dacă treceți de aceste detalii terne este nevoie de un avertisment: Urmează amănunte care vă pot afecta emoțional!

Acum 18 ani, Vasile Frumuzache, născut în Nehoiu, județul Buzău, ajunge la familia sa în Trapani din Italia. Părinții, oameni obișnuiți, muncitori, tatăl fiind lucrător în construcții, sunt și acum în Sicilia, iar fratele său mai mare, s-a întors în țară. În Trapani, Vasile o cunoaște pe Luizsa, se căsătoresc și pleacă în Monsummano, în zona orașului Montecatini Terme, Toscana. Au doi copii, care au acum 4 și 5 ani.

După ce încearcă mai multe slujbe, Vasile ajunge paznic de noapte la supermarketul Valdinievole Globo. Povestea simplă, a unei vieți mediocre de emigrant ascunde și câteva traume, mama plecată lăsând la început copilul în grija unei surori vitrege, abandonat întâi și apoi chemat de familie în Sicilia, dar nimic nu trăda scenele demne de un thriller care au urmat.

La începtul lunii august a anului trecut, familia o aștepta în România pe Ana Maria Andrei. Speriată că fiica sa nu a venit în vacanță, mama ei ia legătura cu o femeie apropiată de Ana în Italia. Pe 1 august, sesizarea de dispariție este înregistrată oficial, dar practic nu se face nimic pentru a o căuta.

Totuși, numărul cartelei sale SIM este dat în urmărire, deși era închis de la sfârșitul lunii iulie 2024. Atenție, ăsta este unul dintre primele detalii care va scoate povestea din mediocritate!

Sub plapuma uitării cazurilor de acest fel și a presupunerilor de tipul ”Și-o fi refăcut viața cu vreun bărbat!”, a trecut aproape un an când, pe 15 mai 2025, telefonul este repornit, târziu în noapte, pentru a apela o altă femeie, Maria Denisa Adas!

Câteva minute mai târziu, cel care folosea telefonul a intrat în camera 103 a unei pensiuni din localitatea Prato. Aici îl aștepta Denisa.

Ana avea la momentul dispariției 27 de ani. Noul personaj pe care îl introducem în poveste, Maria Denisa Păun, Adas, după numele fostului său soț, avea 30 de ani, dar, pe lângă faptul că proveneau din România, pe cele două femei le mai lega un amănunt, pe care suntem siliți să îl divulgăm, pentru că, în thriller, personajele intră în moară mai des pentru laturile lor întunecate decât pentru părțile luminoase. Amândouă, Ana și Denisa, erau escorte.

Cel care intra în camera 103, la Denisa, era un client. Un client vechi, după cum avea să mărturisească pe 19 iunie 2025, în fața carabinierilor. Versiunea lui este că femeia i-a cerut 10.000 de euro pentru a nu îl da de gol nevestei că apelează la servicii sexuale plătite.

Nevasta era Luizsa din povestea noastră iar clientul era Vasile Frumuzache, buzoianul de 32 de ani ajuns paznic de noapte în Montecatini. Ca un amănunt, important în probatoriu, în acele zile, Vasile era în concediu, pentru că avea grijă de copii, Luizsa fiind plecată în Campania, la un curs de formare.

Vasile spune că a omorât-o pe Denisa în camera pensiunii și, pentru că trupul femeii nu încăpea într-un coș alb, a decapitat-o! Duce la mașină două bagaje, capul, pus într-o geantă și un sac de gunoi, și restul corpului în coș.

Pleacă spre casă, unde îl așteptau copiii care trebuiau duși la grădniță. Duce copiii, având sumbra încărcătură în mașină, apoi merge în pădurea Panteraie, de lângă Montecatini. Trupul îl aruncă la întâmplare, iar capul îl incendiază. După asta, pleacă liniștit la cumpărături.

După ce Vasile este prins, pentru că a repornit telefonul Denisei după crimă, camera pensiunii a fost atent cercetată și nu s-au găsit urme de sânge și nici urme de ștergere. Atunci se pune întrebarea: unde a fost decapitată Denisa și de ce a mințit Vasile cu un amănunt ușor de verificat?

După ce a indicat locurile unde a aruncat trupul femeii, este cercetat și un garaj folosit de el, aproape de proprietatea din Monsummano și aici este găsit un BMW vopsit neglijent în negru. Mașina, cu numere schimbate era BMW-ul roșu al Anei Maria Andrei. Misterul raportat de familie la 1 august 2024 era pe cale să fie rezolvat după 11 luni.

Pus în fața probatoriului format la acea dată din SIM-ul și mașina femeii, Vasile recunoaște că a ucis-o și chiar indică locul exact unde a abandonat corpul. Tot în pădurea Panteraie. Rămășițele au fost găsite și testele ADN au confirmat că e vorba de Ana Andrei.

S-a întâlnit cu Ana, la cererea sa, ca orice client, în mașina femeii. I-a spus că e italian, dar apoi s-a dat de gol că e român și atunci ea i-a refuzat oferta. A ucis-o cu un cuțit și apoi a trecut la volan și a mers direct în pădure.

Din motive pe care doar specialiștii în psihologie judiciară le pot lămuri, a păstrat telefonul și mașina. Aici întrerupem puțin firul întortocheatei povești pentru a vă aminti ceva ce unii știți din filme, alții le-au aflat analizând cazuri reale, ucigașii în serie sunt ”vânători” și păstrează ”trofee” de la victimele lor. Deși astfel cresc riscul de a fi prinși și dovediți, plăcerea de a avea obiecte care le amintesc de ”momentul de glorie” este mai mare decțt instinctul de conservare.

La acest moment Vasile Frumuzache este acuzat oficial și acuzat de două crime și două profanări de cadavre. Totuși sunt speculații că el ar fi omorât mai multe escorte. Sunt verificate 5 dispariții din Toscana în perioada 2022-2025 și una din 2013, din Sicilia. Toate 6 sunt escorte.

Apoi s-a ajuns la speculația că Frumuzache ar fi un asasin plătit de rețele de prostituție pentru a pedepsi escortele ”rebele”, dar organizațiile criminale – deși nu sunt nici pe departe atât de sofisticate și precaute ca în seriale – nu cred că folosesc un individ care păstrează ”trofee” și le mai și folosește. Mai degrabă comportamentul său trădează un ucigaș cu motivație sexuală, dar las timpul să decidă adevărul.

Cum s-a ajuns la bănuiala că ar fi mai multe victime? E simplu. După ce s-a demonstrat și a doua crimă, au fost organizate percheziții mai ample la proprietatea familiei Frumuzache și în pădure. Așa au fost găsite fragmente de lenjerie intimă feminină, un fragment de vertebră și o șuviță de păr (sau dintr-o perucă).

Dar asta nu a fost totul. Anchetat de procuratrua din Prato, Vasile este încarcerat la închisoarea din Florența. Aici trebuia să beneficieze de un regim strict de supraveghere, dar era într-o celulă deschisă.

Trei gardieni sunt cercetați de procurori pentru incidentul careurmează, ba chiar unul a fost prins, ceva mai târziu, că introducea droguri și telefoane în centrul de detenție. Vasile era în celulă cu un alt român, când a venit la ei un alt deținut, Gumă, tot român. Acesta i-a reproșat că a ucis doi oameni și că Ana era verișoara lui (de fapt Gumă fusese mai de mult concubinul femeii ucise).

Atunci, spun martorii, Frumuzache a spus ”Lasă că mai sunt și altele!” Enervat, Gumă s-a întors în celula sa, a pus pe plită o oală mică de ulei și a turnat în ea un pahar de zahăr. S-a întors în celula lui Vasile și i-a turnat ”caramelul” încins peste față și mâini, producându-i arsuri de gradele I și II.

După incident, pe 6 iunie, la o confirmare de mandat, Vasile Frumuzache a afirmat din nou în fața judeccătorului că nu a omorât și alte persoane. Om vedea!