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Anchetă la Botoșani. Suspiciuni că o femeie ar fi îngropat mai mulți copii în propria curte

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Anchetă la Botoșani. Suspiciuni că o femeie ar fi îngropat mai mulți copii în propria curteSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani efectuează, joi, percheziții la locuința unei femei din comuna Corni, într-un dosar aflat în plină desfășurare privind moartea unui nou-născut.

Potrivit informațiilor transmise de prim-procurorul Valeriu Chihaia, ancheta a fost extinsă după ce au apărut suspiciuni că femeia ar fi putut avea și alte sarcini încheiate similar, existând indicii că ar fi înhumat și alți copii în curtea locuinței.

Percheziții și verificări cu echipamente speciale

La percheziții participă și specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliției Române, care folosesc echipamente speciale pentru a analiza terenul din jurul casei.

„A fost nevoie de un scanner special pe care îl au doar la IGPR (pentru căutări - n.r.)”, a declarat prim-procurorul Valeriu Chihaia.

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Intervenția are ca scop identificarea eventualelor zone de interes din curtea locuinței, în contextul suspiciunilor apărute în anchetă.

Cazul inițial: un nou-născut îngropat în curte

Femeia, în vârstă de 32 de ani, care mai are patru copii în întreținere, este suspectată că în luna mai a acestui an a născut un copil, iar fătul ar fi fost ulterior îngropat în grădina casei.

Cazul a fost semnalat inițial de autoritățile locale, care au alertat Poliția imediat după apariția informațiilor, iar oamenii legii au deschis un dosar penal.

Ancheta a fost extinsă

În faza inițială, cercetările au fost demarate pentru infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii. Ulterior, pe baza informațiilor apărute în dosar, ancheta a fost extinsă pentru a verifica dacă există și alte fapte similare.

Procurorii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul și dacă se confirmă suspiciunile privind alte posibile situații asemănătoare.

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