Turiști maghiari, salvați de salvamontiști de pe un traseu periculos din Munții Bucegi

Doi turiști maghiari au fost salvați de salvamontiști după ce s-au abătut de la traseu și au rămas blocați într-o zonă periculoasă din Munții Bucegi, fără echipamentul corespunzător unei drumeții și fără nicio sursă de lumină. Cei doi au fost salvați de Serviciul Salvaspeo Dâmbovița, care face apel la cei care se aventurează pe trasee montane să se informeze asupra condițiilor meteorologice și să se echipeze corespunzător.

Salvatorii montani din județul Dâmbovița au intervenit miercuri seara pentru a salva doi turiști blocați pe un traseu periculos din Munții Bucegi. Cei doi se deplasau pe traseul spre Șaua Strunga, de unde intenționau să coboare la cabana Padina.

La un moment dat, bărbatul și femeia, ambii de cetățenie maghiară, s-au abătut de la traseu și au încercat să coboare prin Canionul Horoabelor, o zonă foarte accidentată și periculoasă. Situația a fost agravată de faptul că cei doi nu erau echipați corespunzător pentru un astfel de traseu și nu aveau nicio sursă de lumină, potrivit informațiilor oferite de Serviciul Salvaspeo Dâmbovița.

Ajunși în zona Izbucul Horoabelor, turiștii au rămas blocați și au apelat numărul unic de urgență 112, potrivit salvamontiștilor. În urma apelului, o echipă formată din trei salvatori montani ai Serviciului Public Județean Salvaspeo Dâmbovița s-a deplasat de urgență în zona indicată, ajungând la turiști în jurul orei 19:10.

Odată ajunși la turiști, salvatorii i-au echipat corespunzător pentru terenul accidentat, cu hamuri și căști de protecție aduse de echipă și i-au asigurat cu corzi de alpinism. Ulterior, cei doi au fost scoși în siguranță și conduși fără incidente până la autoturismul personal, în zona Padina.

Salvatorii montani din județul Dâmbovița fac apel la cei care intenționează să parcurgă trasee montane să respecte câteva reguli minimale pentru a evita pericolele. Aceștia recomandă să fie echipați corespunzător anotimpului și dificultății traseelor, să se informeze asupra condițiilor meteorologice și să își planifice atent turele în funcție de experiență și condiția fizică, astfel încât să poată finaliza traseele în siguranță și la timp.

Șeful Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița, Ștefan Deaconescu, îi sfătuiește pe turiști „să nu ezite” să contacteze Serviciul sau Dispeceratul Național Salvamont pentru orice informație utilă înaintea drumețiilor, acestea fiind cele mai sigure și complete surse de informare pentru cei care se aventurează pe munte.