Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister

Maramureș este una dintre cele mai bogate regiuni folclorice ale României, locul unde legendele, blestemele și credințele străvechi se împletesc cu istoria. De la Mănăstirea Peri la Lacul Albastru, poveștile din Maramureș vorbesc despre oameni, păcate și pedepse divine.

În Maramureș, trecutul nu este niciodată departe. Satele de lemn, bisericile înalte și văile ascunse între munți păstrează o lume în care credința, frica și miracolul coexistă. De secole, oamenii locului au transmis din generație în generație legende și blesteme care dau sens lumii și avertizează asupra greșelilor omenești.

Aici, o promisiune ruptă, un jurământ călcat sau o nedreptate poate aduce un blestem greu, iar poveștile care s-au născut din aceste credințe par desprinse dintr-o mitologie arhaică.

Una dintre cele mai vechi povești din Maramureș este cea a Mănăstirii Peri, loc de cult ridicat în secolul al XIV-lea, aproape de hotarul cu Ucraina. Se spune că aici a existat un centru spiritual puternic, dar și un loc de jurământ pentru voievozii maramureșeni.

Legenda spune că atunci când mănăstirea a fost pustiită, călugării ar fi rostit un blestem asupra celor care au îndrăznit să o profaneze. „Să nu se mai prindă iarbă verde pe locul unde au pășit cei ce au distrus biserica lui Dumnezeu”, ar fi spus starețul, potrivit tradiției orale.

Localnicii spun că, până astăzi, pământul din jurul ruinelor are o culoare mai închisă, iar iarba nu crește la fel de des ca în alte locuri. Oamenii din satele apropiate încă ocolesc locul în zilele de post, considerându-l „ars de blestem”.

O altă legendă celebră vine din Baia Sprie, unde se află Lacul Albastru, o minune naturală unică în Europa, ale cărei ape își schimbă nuanța în funcție de lumină.

Povestea spune că, în secolul al XIX-lea, un grup de mineri a fost surprins de o prăbușire în galeria de sub lac. Trupurile lor nu au fost niciodată găsite. Localnicii cred că sufletele lor s-au amestecat cu apele, iar de atunci lacul capătă culoarea ochilor celor care se apropie de el – uneori albastru, alteori verde sau negru.

Se spune că cine aruncă o piatră în apă fără să-și facă semnul crucii riscă să audă, în miez de noapte, ecoul blestemat al ciocanelor de mină.

În satul Ieud, considerat una dintre cele mai vechi așezări din Maramureș, circulă o legendă despre blestemul unei femei trădate.

Povestea spune că, în vremuri demult apuse, o fată din sat s-a îndrăgostit de un tânăr fecior de nemeș. Cei doi urmau să se căsătorească, dar în ajunul nunții, bărbatul a fugit cu o altă femeie, fiica unui bogat negustor din Sighet.

Disperată, fata ar fi blestemat întreaga familie a trădătorului: „Să nu vă țină dragostea mai mult de un an și o zi, să nu vă bucurați de niciun rod al pântecelui!”.

Se spune că, timp de mai multe generații, urmașii acelui neam au avut parte de căsnicii scurte și fără copii. Bătrânii din Ieud spun că blestemul s-ar fi stins abia când ultimul descendent a ridicat o troiță în amintirea tinerei.

În nordul Maramureșului, aproape de Borșa, se află un loc numit Valea Iadului. Denumirea sa vine dintr-o legendă care povestește cum, în urmă cu sute de ani, satul ar fi fost bântuit de spirite rele.

Călugării de la mănăstirea din apropiere au venit să sfințească valea, dar un pustnic ar fi rostit atunci un blestem: „Să nu se mai arate răul pe aici, ci să se închidă-n pământ pentru o mie de ani.”

De atunci, spun localnicii, valea e mereu acoperită de ceață, iar în nopțile de furtună se aud ecouri ciudate, ca niște gemete. Ciobanii evită să înnopteze în zonă, convinși că blestemul pustnicului încă ține răul captiv sub pământ.

La marginea satului Săpânța, unde azi atrage turiști Cimitirul Vesel, există un deal numit Călugărul, în jurul căruia circulă o poveste sumbră.

Se spune că, pe acel loc, un monah a fost pedepsit pentru că ar fi vândut un manuscris sacru unui boier străin, în schimbul unei sume de aur. Când frații de mănăstire au aflat, au rostit asupra lui un blestem:

„Să rătăcești fără odihnă, până vei plânge sânge peste aurul tău.”

Legenda spune că, în anumite nopți, din pământ se aude un sunet slab, ca un geamăt. Bătrânii din Săpânța nu se apropie de deal după apusul soarelui și spun că uneori, în timpul furtunilor, se vede o siluetă albă coborând spre vale.

În Maramureș, blestemul nu este doar pedeapsă, ci și o formă de dreptate populară. În sate precum Poienile Izei sau Dragomirești, se spune că blestemele rostit de bătrânii satului aveau puterea de a restabili echilibrul atunci când legile lumești nu reușeau.

„Să nu-ți vadă ochii liniștea până nu-ți ceri iertare” – aceasta era o formulă des rostită de preoți și femei bătrâne atunci când cineva fura, mințea sau făcea rău aproapelui.

Poveștile spun că astfel de blesteme nu aveau nevoie de martori. Era suficient să fie rostite din inimă curată, iar „Dumnezeu făcea dreptate prin ele”.

Maramureșul rămâne unul dintre puținele locuri din România unde mitul, religia și superstiția trăiesc împreună. Oamenii nu se întreabă dacă poveștile sunt adevărate, ci ce învățătură lasă în urmă.

Fie că vorbim de lacuri blestemate, mănăstiri pustiite sau iubiri trădate, toate aceste istorii au un fir comun: credința în dreptatea divină și în echilibrul cosmic.

În sate, bătrânii spun și azi: „Blestemul nu-l rostești degeaba, că se prinde de cel ce-l merită.” Iar poate tocmai de aceea, în Maramureș, oamenii își aleg cu grijă cuvintele – căci vorbele pot fi mai grele decât piatra și mai vii decât timpul.