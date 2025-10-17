Blestemul fratelui Dumitru de la Mănăstirea Sfântul Gherasim. Povestea monahului care a murit sufocat „cu gura hulitoare astupată”

O istorie tulburătoare din lumea monahală românească. Fratele Dumitru, de la Mănăstirea Sf. Gherasim, ar fi batjocorit sfintele taine și ar fi glumit pe seama Evangheliei. Duhovnicul l-ar fi blestemat, iar cuvintele sale s-ar fi împlinit în chip cutremurător: monahul a murit sufocat, cu gura „astupată”.

În volumul intitulat „Pentru cei cu sufletul nevoiaș ca mine... Opere complete”, este relatată o poveste cutremurătoare, păstrată în tradiția Mănăstirii Sfântul Gherasim. Personajul principal este un frate numit Dumitru, un călugăr tânăr care, potrivit textului, ar fi avut un comportament total nepotrivit pentru viața monahală.

Autorul scrie că fratele Dumitru lua în batjocură sfintele taine, râzând în timpul slujbelor și glumind pe seama Evangheliei. Cuvintele sale, ironice și lipsite de respect, au provocat tulburare în obște și i-au adus numeroase mustrări din partea duhovnicului.

Duhovnicul mănăstirii, un monah bătrân cunoscut pentru severitatea și dreapta sa judecată, ar fi încercat în repetate rânduri să-l aducă pe fratele Dumitru pe calea pocăinței.

Dar cum tânărul insista în glumele sale, preotul i-ar fi spus, potrivit cronicii:

„Să-ți astupe Dumnezeu gura cea hulitoare, bârfitorule!”

O frază care, în acel context, părea mai degrabă o mustrare aspră decât un blestem. Totuși, cuvintele rostite în mănăstire, în fața altarului, aveau greutate.

În scrierile vechi, blestemele monahilor sunt considerate forme de dreaptă pedeapsă divină atunci când ele vin ca urmare a unei neascultări repetate sau a batjocoririi celor sfinte.

După o perioadă, viața fratelui Dumitru a luat o întorsătură cumplită. Într-o zi, după o ceartă aprinsă cu alți oameni din sat, ar fi fost forțat de aceștia — potrivit mărturiei transmise — să înghită un cearșaf întreg.

Nu a reușit. S-a sufocat în chinuri, murind cu gura „astupată”, exact așa cum îi spusese duhovnicul în momentul mustrării.

Martorii ar fi interpretat această moarte drept o împlinire a blestemului și o pedeapsă divină pentru necredința și vorbele sale batjocoritoare.

În tradiția ortodoxă, asemenea întâmplări nu sunt relatate ca simple legende, ci ca pilde morale pentru cei care se abat de la credință. Cronicarul care a consemnat cazul fratelui Dumitru a subliniat că râsul pe seama celor sfinte nu este doar o greșeală, ci o formă de necredință care atrage suferință sufletească și, uneori, pedepse neașteptate.

Textele din vechime insistă asupra ideii că blestemul părintelui duhovnic – atunci când este rostit din durere și nu din ură – are putere, mai ales dacă cel asupra căruia este rostit nu se pocăiește.

„Dumnezeu nu pedepsește pentru vorbe, ci pentru împietrirea inimii”, scria autorul volumului în finalul capitolului.

Mănăstirea Sfântul Gherasim, locul unde s-ar fi petrecut întâmplarea, este cunoscută pentru tradițiile sale ascetice și pentru păstrarea nealterată a disciplinei monahale.

Acolo, bătrânii povestesc și astăzi despre fratele Dumitru ca despre un exemplu de rătăcire și pedeapsă. Moartea lui a rămas o legendă transmisă din generație în generație ca avertisment pentru cei care privesc cu ușurință lucrurile sfinte.