Polițiștii nu mai au unde să-și țină armele și le iau acasă

În Târgu Lăpuș, județul Maramureș, s-a înregistrat astăzi un caz care a cutremurat atât polițiștii din localitate, cât și întreaga comunitate. Un polițist în vârstă de 38 de ani din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș a fost găsit mort într-o pădure, într-o baltă de sânge. Era împușcat. Informațiile ulterioare sunt incredibile.

După primele cercetări, se pare că polițistul Vasile Ungur s-a împușcat cu pistolul din dotare. Ancheta criminaliștilor va stabili exact cum s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor locale, bărbatul era căsătorit și avea doi copii. Surse apropiate anchetei susțin că polițistul se confrunta de mai mult timp cu o boală gravă și incurabilă, care i-ar fi afectat profund starea emoțională și psihică.

Vasile Ungur suferise la finalul anului 2023 o intervenție chirugicală pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale, care a revenit în vara anului 2024, când IPJ Maramureș a deschis chiar un apel de strângere de fonduri pentru ajutorul polițistului. Se pare că boala care la- chinuit psihic l-a făcut pe polițist să recurgă la gestul sinuciderii.

„Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, a declarat Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.

Parte și mai incredibilă a acestei tragedii vine dinspre Sindicatul Polițiștilor Europol, care a făcut o dezvăluire de mare gravitate.

Sindicatul polițiștilor „Europol” a postat un mesaj pe pagina de Facebook prin care aduce la cunoștința publicului cu ce au ajuns să se confrunte angajații Ministerului de Interne.

„Colegul nostru Ungur Vasile din cadrul Poliției Târgu Lăpuș și-a pierdut viața, în circumstanțe dramatice folosind arma din dotare. Cauzele rămân deocamdată necunoscute, ancheta fiind la început de drum.

Trebuie menționat un context instituțional îngrijorător. În luna martie, au fost desființate majoritatea dispeceratelor subunităților de poliție din județ, inclusiv dispeceratul Poliției orașului Târgu Lăpuș a fost desființat, generând o situație anormală în care polițiștii sunt obligați să păstreze armamentul și muniția din dotare acasă, în lipsa unei structuri care să asigure predarea și preluarea acestuia.

Un alt element relevant este că de aproximativ două luni de zile există un conflict social deschis la nivelul IPJ Maramureș, după ce inspectorul șef a decis schimbarea programului de lucru al polițiștilor de ordine publică și rutieră din ture de 12 ore în ture de 8 ore, ignorând voința a peste 90% dintre polițiștii impctați de această decizie.

Sănătatea fizică și psihică a polițiștilor nu poate fi tratată cu indiferență, iar voința lucrătorilor trebuie să reprezinte un elemenet definitoriu în decizia managerială. Cu atât mai mult în situațiile în care decizia afectează fragilul echilibru dintre viața privată și activitatea profesională“, se arată în mesajul Europol.