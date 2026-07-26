Fiul de 12 ani al unui polițist, împușcat mortal la New York
- Iuliu Vlădescu
- 26 iulie 2026, 09:49
Fiul de 12 ani al unui polițist a fost împușcat mortal, în urma unor focuri de armă trase la întâmplare asupra mulțimii din fața unui restaurant din Bronx, potrivit The New York Post.
Copil de 12 ani, ucis la întâmplare în New York
Băiatul a fost văzut într-o înregistrare video sfâșietoare, clătinându-se și ținându-se de pieptul rănit înainte de a se prăbuși pe podea.
Focurile de armă au fost trase după ce a izbucnit o încăierare pe Elliot Place, lângă Grand Concourse, în jurul orei 17:30, rănind două persoane și ucigând copilul de 12 ani, care era un martor nevinovat, a declarat poliția.
Tânărul băiat se oprise la magazinul Wanda Deli Grocery de pe Elliot Place pentru a cumpăra o minge când a fost lovit de glonțul rătăcit, a declarat United Bodegas of America.
„A auzit gălăgie la magazin. Glonțul i-a intrat direct în piept. A căzut de pe bicicletă”, a declarat unchiul băiatului de 12 ani, Julio Lopez, după ce s-a întors din spital.
În imaginile de pe camerele de supraveghere obținute de UBA, copilul de 12 ani poate fi văzut plătind la tejgheaua magazinului înainte de a pleca și de a se urca pe bicicletă cu puțin timp înainte de a fi împușcat.
Câteva momente mai târziu, se poate vedea o încăierare violentă izbucnind în fața copilului, care era martor nevinovat la scenă.
Băiatul, împușcat în urma unui schimb de focuri care a urmat unui scandal pe stradă
Încăierarea a avut loc aparent între șase bărbați, au declarat surse din poliție.
Băiatul împușcat poate fi văzut alergând înapoi în bodegă după ajutor, ținându-se de umăr în agonie, în timp ce clienții speriați alergau să se adăpostească.
Câteva secunde mai târziu, băiatul poate fi văzut prăbușindu-se pe podea la tejgheaua din față, în fața unei mame îngrozite care împinge un bebeluș într-un cărucior.
Localnicii din Bronx au declarat că băiatul de 12 ani „era un copil cuminte” căruia „îi plăcea să meargă cu bicicleta”.
Lopez, care a spus că este unchiul tânărului, își plimba câinii când a auzit împușcăturile și „a văzut oameni alergând de după colț”.
„Saluta băieții de pe stradă”, a adăugat Lopez. „A arătat respect. A fost un copil cuminte. Ne va fi dor de el.”
Lopez îl văzuse pe copilul „aventuros” și „cu spirit liber” ceva mai devreme în acea dimineață plimbându-și câinele.
Autorii crimei din New York, căutați
Nu a fost clar cine a tras sau cine a fost ținta vizată, iar suspecții au fugit de la locul faptei într-un BMW negru, au declarat surse din poliție.
Copilul a fost dus la Spitalul Lincoln, unde a fost declarat decedat, potrivit polițiștilor.
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost lovit în fese de un glonț, iar un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost lovit în picior, a declarat poliția.
Amândoi au fost duși la Spitalul Bronx Lebanon în stare stabilă, cu vehicule private.
Nu au existat arestări imediate sau descrieri ale suspecților, au declarat polițiștii. Atacul rămâne o anchetă activă, a mai declarat poliția.