Fiul de 12 ani al unui polițist, împușcat mortal la New York

Fiul de 12 ani al unui polițist a fost împușcat mortal, în urma unor focuri de armă trase la întâmplare asupra mulțimii din fața unui restaurant din Bronx, potrivit The New York Post.

Băiatul a fost văzut într-o înregistrare video sfâșietoare, clătinându-se și ținându-se de pieptul rănit înainte de a se prăbuși pe podea.

Focurile de armă au fost trase după ce a izbucnit o încăierare pe Elliot Place, lângă Grand Concourse, în jurul orei 17:30, rănind două persoane și ucigând copilul de 12 ani, care era un martor nevinovat, a declarat poliția.

Tânărul băiat se oprise la magazinul Wanda Deli Grocery de pe Elliot Place pentru a cumpăra o minge când a fost lovit de glonțul rătăcit, a declarat United Bodegas of America.

„A auzit gălăgie la magazin. Glonțul i-a intrat direct în piept. A căzut de pe bicicletă”, a declarat unchiul băiatului de 12 ani, Julio Lopez, după ce s-a întors din spital.

În imaginile de pe camerele de supraveghere obținute de UBA, copilul de 12 ani poate fi văzut plătind la tejgheaua magazinului înainte de a pleca și de a se urca pe bicicletă cu puțin timp înainte de a fi împușcat.

Câteva momente mai târziu, se poate vedea o încăierare violentă izbucnind în fața copilului, care era martor nevinovat la scenă.

Încăierarea a avut loc aparent între șase bărbați, au declarat surse din poliție.

Băiatul împușcat poate fi văzut alergând înapoi în bodegă după ajutor, ținându-se de umăr în agonie, în timp ce clienții speriați alergau să se adăpostească.

Câteva secunde mai târziu, băiatul poate fi văzut prăbușindu-se pe podea la tejgheaua din față, în fața unei mame îngrozite care împinge un bebeluș într-un cărucior.

Localnicii din Bronx au declarat că băiatul de 12 ani „era un copil cuminte” căruia „îi plăcea să meargă cu bicicleta”.

Lopez, care a spus că este unchiul tânărului, își plimba câinii când a auzit împușcăturile și „a văzut oameni alergând de după colț”.

„Saluta băieții de pe stradă”, a adăugat Lopez. „A arătat respect. A fost un copil cuminte. Ne va fi dor de el.”

Lopez îl văzuse pe copilul „aventuros” și „cu spirit liber” ceva mai devreme în acea dimineață plimbându-și câinele.

Nu a fost clar cine a tras sau cine a fost ținta vizată, iar suspecții au fugit de la locul faptei într-un BMW negru, au declarat surse din poliție.

Copilul a fost dus la Spitalul Lincoln, unde a fost declarat decedat, potrivit polițiștilor.

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost lovit în fese de un glonț, iar un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost lovit în picior, a declarat poliția.

Amândoi au fost duși la Spitalul Bronx Lebanon în stare stabilă, cu vehicule private.

Nu au existat arestări imediate sau descrieri ale suspecților, au declarat polițiștii. Atacul rămâne o anchetă activă, a mai declarat poliția.