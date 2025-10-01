Un bloc de locuințe din SUA s-a prăbușit parțial. Pompierii caută supraviețuitori

O clădire cu 17 etaje din cartierul Bronx, SUA, a fost evacuată după ce o parte din zidul subsolului s-a prăbușit. Nu au fost raportate imediat victime, dar pompierii verifica dacă există persoane printre între dărâmături. „Suntem extrem de norocoși că, în acest moment, nu avem victime sau răniți”, a anunțat primarul, potrivit CBS News.

Clădirea are 17 etaje, iar departamentul de pompieri a anunțat că incidentul, produs la ora locală 8:13 (15:13, ora României), reprezintă „o urgență majoră”. Un videoclip filmat din elicopter arată fațada avariată a clădirii de locuințe sociale, unde peretele s-a desprins parțial.

„Am primit rapoarte despre un incident care a implicat coșul de fum al camerei cazanelor de aici, de la Mitchel Houses, NYCHA. Acest incident a dus la prăbușirea parțială a clădirii. Suntem extrem de norocoși că, în acest moment, nu avem victime sau răniți”, a anunțat primarul, potrivit CBS News.

„Este un moment în care toată lumea trebuie să pună mâna la treabă. Deși sunt multe de curățat, sunt foarte recunoscătoare că nimeni nu și-a pierdut viața, nimeni nu este în spital, și este important să recunoaștem acest lucru”, a adăugat Vanessa Gibson, președintele districtului Bronx.

Explozia a aruncat cărămizi, aparate de aer condiționat și alte resturi care au căzut pe clădirile din apropiere și pe trotuar. De asemenea, apa țâșnea din pământ, probabil din cauza unei conducte avariate, a mai scris sursa menționată anterior.

„Cineva din clădirea de lângă mine a spus că i-a căzut fereastra, iar clădirea are 16 etaje”, a spus o martoră care se afla înăuntru împreună cu fiul ei.

Pompierii au fost văzuți săpând printre dărâmături și folosind drone și câini pentru a se asigura că nimeni nu era prins sub ele.

Complexul Mitchel, locul unde s-a produs incidentul, face parte din cele 2.400 de complexe de locuințe sociale din New York. Acestea sunt destinate newyorkezilor cu venituri mici și medii.

Agenția New York City Housing Authority (NYCHA), responsabilă de locuințele publice, a fost criticată în repetate rânduri pentru lipsa de întreținere a clădirilor și pentru condițiile nesigure și insalubre. În 2018, instituția s-a confruntat cu procese deschise de chiriași și de procurori federali din cauza situației din locuințe.