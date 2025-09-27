Prețurile locuințelor ar putea scădea cu 50%. Previziunile unui economist

Economistul Radu Georgescu susține că piața imobiliară din România se află într-o situație similară cu perioada 2009-2010 și estimează scăderi importante ale prețurilor locuințelor în anii următori.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Radu Georgescu spune că, după bula generată de deficitul bugetar, următoarele sectoare care ar putea fi afectate sunt cel imobiliar și sistemul bancar: „Bulele speculative din sectorul imobiliar și cel bancar sunt mult mai mari decât cele din 2009-2010”.

Acesta compară piața imobiliară din România cu jocul „Popa Prostul”, în care riscul cel mai mare îl poartă persoana care rămâne cu creditul în momentul unei crize: „Acum vor fi mult mai mulți ‘Popa Prostul’ decât în 2009”.

Economistul atrage atenția că majoritatea românilor nu au experiență reală în gestionarea unui credit imobiliar pe termen lung: „Nu avem habar ce înseamnă să plătești luna de lună, timp de 30 de ani, un credit. Mulți oameni care au credite imobiliare cred că locuința este a lor și nu știu ce înseamnă ipoteca. Adevăratul proprietar se află doar după ce nu mai plătesc 3-4 rate la bancă.”

Georgescu precizează că în 1995 soldul creditului imobiliar era aproape zero, iar în 2025 acesta a ajuns la 114 miliarde de lei. Creșterea prețurilor locuințelor se datorează, potrivit economistului, acordării de credite imobiliare de către bănci într-un mod „iresponsabil”.

Între 2020 și 2023, băncile din România au oferit credite cu dobândă fixă de 4-5% pe cinci ani, mizând pe menținerea dobânzilor scăzute: „Surpriza a venit odată cu creșterea dobânzilor. Peste 25% dintre bănci sunt pe pierdere în 2025, iar IRCC va ajunge în octombrie la maximul istoric și va mai crește din cauza inflației”.

El adaugă că românii care au luat credite imobiliare în perioada 2020-2025 s-au expus la riscuri similare celor din sectorul bancar.

Economistul notează că băncile din SUA se finanțează pe termen lung, evitând astfel riscurile curente cu care se confruntă băncile românești. Totodată, el atrage atenția asupra pieței imobiliare din România, unde oricine poate deveni agent imobiliar fără pregătire sau licență, promovând achiziții de locuințe într-o piață supraîncălzită.

Economistul Radu Georgescu afirmă că pentru ca bula imobiliară să se spargă, este nevoie de un „ac”, care poate fi falimentul unei bănci, recesiune economică sau reducerea numărului de bugetari. „Istoria se repetă ca în 2009-2010. Eu cred că în anii următori prețurile la locuințe vor scădea cu 50%”, concluzionează economistul.