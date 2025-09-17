Urmează o criză a creditelor bancare, cu IRCC la 6,06%, avertizează un economist

Economistul Radu Georgescu avertizează că România se va confrunta cu o nouă problemă: creșterea IRCC de la 5,5% la 6,06%. Într-o analiză a acțiunilor BNR și ale guvernelor anterioare, Georgescu acuză băncile că au ignorat criteriile de risc și acum ar putea fi afectată grav populația.

Radu Georgescu a povestit într-o analiză publicată online cum, la doar 29 de ani, a fost validat de Banca Națională a României pentru funcția de director financiar într-o instituție bancară.

„Probabil eram cel mai tânăr director dintr-o instituție financiară. Atunci am crezut că am ajuns în Paradisul profesional. După câteva săptămâni mi-am dat seama că nu era niciun Paradis. Sistemul bancar funcționează ca o castă. Orice manager / director este validat de BNR. Nimeni nu are voie să vorbească despre BNR, deși BNR ratează în fiecare an țintele de inflație, principalul obiectiv al BNR, nimeni din sistemul bancar nu vorbește despre acest lucru”, a declarat acesta.

Economistul explică faptul că experiența din interior l-a făcut să caute alternative profesionale. „După câteva luni de la numirea ca director financiar, am început să fac planuri cum să plec din această castă. Ziua mergeam la bancă și seara făceam contabilitate pentru clienți. În fiecare sâmbătă am mers la biblioteca de la ASE pentru a lucra la aplicația CFO App. După 3 ani am decis să plec și să mă concentrez doar pe afacerea mea.”

Radu Georgescu a revenit recent cu o analiză asupra bilanțului pe 2024 al Băncii Naționale a României. Acesta a menționat niveluri ridicate ale salariilor și cheltuielilor administrative.

„Am scris că salariile BNR sunt de 500 milioane lei pe an. Că sunt 200 de directori și șefi și că salariul ajunge la 50.000 lei net / lună. Că guvernatorul BNR are un salariu mult mai mare decât guvernatorul Statelor Unite ale Americii (FED). Că BNR cheltuie anual 15 milioane lei pe protocol și alte milioane de lei pe amenajări la vilele de protocol de la Sinaia și Păltiniș”, afirmă acesta.

În replică, BNR a publicat un comunicat oficial, reacție pe care Georgescu o consideră neobișnuită. „Probabil au făcut un lucru unic. Au dat un comunicat oficial pus pe site-ul BNR în care spun că nu este treaba mea pe ce cheltuie BNR banii. Poftim? Sunt zeci de articole despre BNR dar este prima dată când BNR dă un comunicat oficial legat de un articol. Motivul este simplu: BNR știe că am fost și eu în această castă, că știu să citesc datele financiare unei instituții financiare.”

El adaugă că reacțiile au continuat prin atacuri personale: „Consilierii guvernatorului BNR, Cristian Bichi și Cătălin Dumitrescu m-au jignit într-un mod vulgar în comunicate date în nume personal. Este comportamentul unor oameni care fac parte dintr-o castă. Acești tipi au fost toată viața bugetari. Nu au lucrat nicio zi într-o bancă comercială sau firmă privată. Dacă pleacă din această castă, probabil ar rămâne fără job. De aceea sunt foarte agresivi când este vorba despre BNR.”

Economistul susține că după turbulențele bugetare și fiscale din prezent, atenția trebuie să se mute pe piața bancară. În opinia sa, creșterea IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) marchează începutul unei perioade complicate pentru debitori.

„Acum 3 ani, la o emisiune, vorbeam despre creșterea ratelor la bancă. În această toamnă, istoria se repetă. IRCC crește de la 5,5% la 6,06%. După haosul actual bugetar și fiscal, următoarea piesă din domino va fi sistemul bancar din România”, avertizează Georgescu.

Indicele IRCC este principalul indicator care determină costul creditelor în lei pentru populație. Creșterea acestuia cu peste 0,5 puncte procentuale înseamnă automat rate mai mari la bancă pentru sute de mii de români care au contractat împrumuturi ipotecare sau de consum.

Radu Georgescu atrage atenția că băncile comerciale din România nu au respectat principiile de prudență financiară, așa cum sunt ele predate în facultăți.

„Băncile din România au încălcat criteriile de risc învățate în facultate la cursul de Finanțe-Bănci. Am scris în comentarii riscurile de care nu au ținut cont băncile din România. Probabil la anul, toată lumea va vorbi despre sistemul bancar din România”, spune acesta.

Deși nu detaliază în acest mesaj, economistul sugerează că problema se află în modul în care băncile au acordat credite într-un context de dobânzi în creștere și de instabilitate fiscal-bugetară.

Creșterea IRCC are consecințe directe pentru gospodării. Spre exemplu, la un credit ipotecar de 250.000 de lei pe 30 de ani, o majorare a IRCC de la 5,5% la 6,06% înseamnă o rată lunară mai mare cu câteva sute de lei. Pentru mulți români, acest lucru poate deveni o povară suplimentară într-o perioadă marcată de scumpiri la alimente, energie și servicii.

Experții independenți atrag atenția că o eventuală accelerare a IRCC în 2026 ar putea pune în dificultate mii de familii și chiar crește riscul de neplată.