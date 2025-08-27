EVZ Special Românii nu se mai înghesuie la credite. Tot mai mulți apelează la refinanțări







Numărul creditelor de consum și ipotecare a înregistrat o creștere și în prima jumătate a acestui an. Din septembrie însă, ca urmare a măsurilor anunțate, a saltului înregistrat de IRCC și a previziunilor BNR legate de evoluția inflației, se prefigurează o scădere a cererii și o creștere a solicitărilor de refinanțare.

La finalul primului trimestru al acestui an, aproape 3 milioane de români aveau credite de consum. Potrivit datelor Băncii Naționale (BNR), mai mult de jumătate (56%) din ei aveau mai multe credite. Media era, la finalul lui aprilie, de 1,5 credite de consum la un debitor. Numărul celor cu credite ipotecare era considerabil mai mic, de aproape 541 de mii. Dar valoarea totală a acestora ajunsese la 111 miliarde de lei.

Per total, potrivit consultantului Ion Soltinschi, planificator financiar MrFinance.ro, evoluția numărului de credite s-a menținut pe un trend ascendent în prima parte a lui 2025. „De la începutul anului observăm că numărul creditelor acordate populației este în creștere. Atât pentru creditele ipotecare, cât și pentru cele de consum. În semestrul întâi din 2025 s-a văzut o creștere semnificativă a volumului de credite ipotecare noi, înaintea schimbărilor de TVA și pe fondul ofertelor cu dobânzi fixe. Dar, după impulsul din iulie-august, mă aștept la o cerere mai slabă în trimestrele trei și patru”, apreciază acesta.

În opinia consultantului, costul creditării rămâne ridicat. Scăderile de dobânzi nu sunt luate în calcul, cel puțin pe termen scurt. BNR a menținut rata-cheie la 6,5% în ședința din 8 august. O decizie luată pe fondul unei inflații care a reaccelerat în iulie la 7,8%, Dar și al revizuirii în sus a prognozei de inflație de final de an (9%). Din acest motiv, creșterea se va tempera în următoarea perioadă pe fondul incertitudinii economice, al creșterilor de taxe și inflației.

În acest context, o întrebare pe care și-o pun toți românii cu împrumuturi la bănci este cum vor evolua dobânzile. Mai ales cei cu credite ipotecare.

„IRCC aplicat creditelor populației a rămas 5,55% pentru trimestrul trei din 2025. Dar va urca la aproximativ 6,06% de la 1 octombrie. Va fi cel mai mare nivel al IRCC-ului. Această creștere va împinge ușor în sus ratele la creditele cu dobânzi variabile, în special la ipotecare”, susține Ion Soltinschi.

Consultantul consideră însă că, în pofida majorării, situația creditelor rămâne bună. Argumentul său este că, în prezent, creditele imobiliare neperformante (întârziate peste 90 de zile) au o rată foarte scăzută, de 1,6 %. Creditele de consum neperformante sunt însă la 5 %. „Partea bună este că BNR raportează o scădere substanțială a ponderii creditelor cu dobândă variabilă – de la 82 % în 2022 la 46 % în 2025. Cele mai multe dintre acestea sunt acum legate de IRCC și doar 17 % de ROBOR”, explică Soltinschi.

Potrivit acestuia, ponderea creditelor legate de ROBOR va continua să scadă în următoarea perioadă. Unul din principalele motive va fi și faptul că împrumuturile acordate populației după luna mai 2019 au dobânda legată de IRCC.

În acest context, numărul românilor cu credite care vor apela la refinanțări va crește. Mai ales în cazul celor cu credite imobiliare, unde valoarea ratei medii lunare este de peste 1.700 de lei.

„Numărul de refinanțări deja a crescut în ultimii ani. Și va tot crește, dată fiind diferența mare între dobânzile fixe și cele variabile. De exemplu, astăzi, pe piață există credite ipotecare cu dobânzi fixe de sub 5%. Din octombrie, dobânda variabilă la un credit ipotecar va fi aproape de 9% (IRCC 6,06 + marja băncii). Recomandarea este ca persoanele care în continuare au dobânzi variabile la credite să facă refinanțări”, conchide Ion Soltinschi.