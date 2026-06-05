Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a reluat tema modului de calcul al indicelui ROBOR și susține că acesta a funcționat în defavoarea clienților bancari. Parlamentarul afirmă că suspiciunile formulate în urma unei anchete parlamentare din 2019 ar fi fost confirmate ulterior de Consiliul Concurenței și cere clarificarea situației.

Daniel Zamfir a publicat un nou mesaj referitor la ROBOR, indicele utilizat ani la rând în calculul ratelor pentru numeroși români cu credite. Senatorul PSD susține că mecanismul de stabilire a acestuia nu a fost transparent și că a afectat clienții sistemului bancar.

Potrivit parlamentarului, încă din perioada în care a condus comisia parlamentară de anchetă privind ROBOR au existat indicii că indicele era influențat printr-un sistem care nu reflecta tranzacțiile reale dintre bănci.

În mesajul publicat pe Facebook, liderul senatorilor PSD afirmă că schimbarea modului de calcul prin introducerea IRCC a reprezentat o soluție mai apropiată de realitatea din piața bancară.

„În sfârșit adevărul a ieșit la lumină! Bancile au manipulat ROBOR-UL! Oamenii au fost inselati! In martie 2019, dupa ce am incheiat Comisia de ancheta cu privire la manipularea ROBOR-ului, spuneam atunci ca sunt dovezi clare ca oamenii sunt inselati printr-un mecanism netransparent prin care indicele ROBOR era «aranjat» de catre banci, in detrimentul oamenilor”, a scris Zamfir.

Acesta consideră că IRCC oferă un grad mai mare de transparență deoarece este calculat pe baza tranzacțiilor efective dintre instituțiile bancare.

În aceeași postare, Daniel Zamfir afirmă că poziția exprimată în urmă cu mai mulți ani ar fi fost confirmată de Consiliul Concurenței, instituție pe care o invocă în argumentația sa.

„Astazi, dupa 7 ani, Consiliul Concurentei imi da dreptate si confirma ce am spus atunci ca bancile inseala clientii prin mecanismul ROBOR. Astept sa vedem continutul deciziei Consiliului Concurentei sa indreptam marea nedreptate facuta atatia amar de ani oamenilor!”, a mai transmis Daniel Zamfir.

Subiectul modului de calcul al indicilor bancari revine periodic în dezbaterea publică, pe fondul impactului pe care aceștia îl au asupra costurilor creditelor contractate de populație.