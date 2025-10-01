Detectoarele de incendiu devin obligatorii. Nimic nu se va vinde fără

Autoritățile intenționează să introducă noi obligații pentru dezvoltatorii imobiliari. Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), toate locuințele noi, fie apartamente sau case, vor trebui echipate cu detectoare autonome de incendiu. Scopul măsurii este protejarea viitorilor proprietari.

În cazul imobilelor deja existente, această regulă nu va fi impusă. În proiectul de act normativ pus recent în dezbatere publică, MAI arată că instalarea detectoarelor autonome de incendiu în locuințele noi va contribui la salvarea de vieți și la reducerea numărului de tragedii cauzate de intoxicațiile cu fum.

„Întrucât cele mai multe incendii au izbucnit în timpul nopții, în lipsa unor detectoare care să-i alarmeze din timp, ocupanții locuințelor au fost surprinși în somn de fumul degajat și au decedat prin intoxicare. Se evidențiază, astfel, importanța dotării locuințelor cu detectoare autonome de incendiu”, arată MAI.

Documentul prevede că această dotare va deveni obligatorie pentru toți dezvoltatorii imobiliari, care nu vor mai putea vinde apartamente sau case fără astfel de dispozitive instalate.

„În cazul locuințelor noi, propunem ca dezvoltatorii imobiliari să aibă obligația de a asigura dotarea acestora cu detectoare autonome de incendiu, înainte ca locuințele (apartamentele/casele) să fie înstrăinate/vândute.

În cazul locuințelor deja existente, obligația nu poate fi impusă proprietarilor, întrucât personalul inspectoratelor nu are dreptul de a verifica respectarea acesteia fără consimțământul proprietarului pentru accesul în locuință. Prin urmare, în situația unui refuz, controlul nu ar putea fi exercitat pentru a garanta respectarea unor eventuale obligații. De asemenea, aplicarea unei astfel de măsuri și pentru construcțiile deja edificate ar încălca principiul neretroactivității legii.

„În concluzie, apreciem că beneficiile aduse de această propunere constau în reducerea numărului de incendii și de victime în locuințe, dotarea cu astfel de dispozitive neimplicând eforturi financiare consistente”, se menționează în expunerea de motive a proiectului de lege.

Dezvoltatorii imobiliari care nu respectă noile obligații riscă amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.

În plus, pentru blocurile care dispun de peste zece locuri de parcare, aceștia vor fi obligați ca, la momentul recepției lucrărilor, să solicite în scris participarea unui reprezentant al inspectoratului pentru situații de urgență și să îl includă în comisia de recepție.

Dacă această condiție nu este îndeplinită, recepția construcției nu va fi acceptată, iar dezvoltatorul nu va putea obține certificatul de atestare a edificării, document esențial pentru intabularea și vânzarea apartamentelor sau caselor.

Autoritățile arată că, în ultima perioadă, la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost înregistrate numeroase petiții prin care cetățenii au reclamat că dezvoltatorii nu au solicitat și nu au obținut autorizația de securitate la incendiu pentru locuințele achiziționate în clădiri noi. În sprijinul acestei afirmații, este prezentat și un exemplu concret de situație în care proprietarii s-au confruntat cu astfel de probleme.

„În luna decembrie a anului 2021, un incendiu puternic a izbucnit în parcarea subterană a unui bloc de locuințe din municipiul Constanța. Construcția nu era autorizată din punct de vedere al securității la incendiu, iar instalațiile de stingere erau nefuncționale, fapt care a condus la propagarea cu repeziciune la întreg parcajul și chiar la etajele superioare. În urma incendiului nouă persoane au necesitat îngrijiri medicale ca urmare a expunerii la fum”, se mai arată în document.