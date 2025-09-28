O casă cu cinci camere în Austria, mai ieftină decât un apartament cu două camere în România

O casă de 5 camere în Austria se vinde cu 132.000 de euro, spun agenții imobiliari, care constată prețurile extrem de mari practicate în România. Casa în cauză poate fi cumpărată și în rate, iar băncile au dobânzi mult mai avantajoase.

Locuința este una spațioasă cu un living de 92 de metri pătrați și 5 dormitoare la etaj. Potrivit celui care a postat anunțul, în Austria, casele se vând cu prețuri între 150.000 și 200.000 de euro și se află la 20-30 de kilometri de oraș. Dar trenurile fac ca legătura între astfel de localități și orașe să fie una facilă.

”În Romania cu 150.000 euro îți cumperi un apartament de 2 camere în Chiajna, Florești, Dumbrăvița etc. Ajungi în centrul orașului în 2-3 ore”, a apreciat cel care a postat. De asemenea acesta a venit și cu mai multe completări. Dobânda pentru creditul imobiliar în Austria este de 3.5%.

În România o astfel de dobândă este de 9%. Practic dobânda este de aproape trei ori mai mare. De altfel și cei care au citit postarea au apreciat că cei care cumpără se pare că își permit. ”Prețul este dictat de piață. Când cererea depășește oferta preturile cresc. Un dezvoltator imobiliar ar putea explica dacă prețul pe metru pătrat construit în București de 1800-2000 euro se justifica dpdv economic.

În Praga, Varșovia prețul ajunge la 3000 euro, iar în Stockholm și la 6000 euro. E un subiect interesant de discuție”, a explicat un internaut.

”Atâta timp cât programul Prima Casa va exista, accesibilă mai ales celor care au deja un cheag de bani și nu celor nevoiași, iar ANAF-ul își va face treaba și va reduce frauda fiscală, banii la negru, bula imobiliară se va tot umfla.

Corecția va fi data de piața reglementată corect, în care instituțiile fiscale funcționează și controlează, dar mai ales de raportul cerere-oferta”, a mai scris un alt comentator.