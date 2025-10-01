Depozit cu materiale de construcție mistuit de foc în Chișinău, peste 70 de pompieri la fața locului Foto

Repubica Moldova. Un incendiu de proporții a izbucnit în seara zilei de 30 septembrie 2025 la un depozit de materiale de construcție bituminoase situat pe șoseaua Muncești din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:03, iar pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție stabilit pentru astfel de situații.

Potrivit IGSU, acoperișul depozitului, cu o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, a fost cuprins de flăcări, iar pentru lichidarea incendiului au fost create patru sectoare de luptă. La fața locului au acționat 18 autospeciale și 70 de angajați ai IGSU, inclusiv trenul de pompieri al Căii Ferate.

Incendiul a fost localizat la ora 23:14, fără a fi înregistrate victime. Pentru menținerea ordinii publice și siguranței zonei, intervin și echipaje ale poliției și carabinierilor. De asemenea, a fost constituit un Stat Major pentru coordonarea intervenției.

În dimineața zilei următoare, pentru asigurarea continuității intervenției, s-a efectuat rotația efectivelor de intervenție. La moment, 19 autospeciale și 75 de angajați IGSU continuă misiunea pentru stingerea completă a incendiului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a precizat că flăcările au fost localizate și nu există premise pentru răspândirea focului, iar echipajele întreprind toate acțiunile necesare pentru stingerea totală a incendiului.

„IGSU informează că nu există premise pentru îngrijorare, flăcările au fost localizate, fără a obține răspândire, iar echipajele IGSU întreprind toate acțiunile pentru stingerea totală a incendiului”, menționează IGSU.

La fața locului își desfășoară activitatea Laboratorul Experimental Antiincediar al IGSU, care va stabili circumstanțele producerii incendiului. După stingerea completă, va fi realizată o cercetare statică și dinamică pentru identificarea focarului de ardere și a celei mai probabile cauze a izbucnirii incendiului.

IGSU recomandă populației să evite zona afectată și transmite că situația este sub control, iar intervenția este gestionată eficient pentru a preveni orice risc suplimentar.