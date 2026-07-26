Cel puțin o persoană a fost împușcată, iar o alta a fost reținută sâmbătă, după ce autoritățile au răspuns la rapoartele despre un atac în desfășurare la Deerbrook Mall din Humble, Texas, potrivit Fox News.

Secția 4 a Biroului Poliției din Comitatul Harris a declarat că polițiștii au intervenit alături de Departamentul de Poliție din Humble la un caz de atac armat Deerbrook Mall din Humble, Texas, situat în blocul 20100 al Autostrăzii SUA 59.

Mark Herman, de la Secția 4 de Poliție din comitatul Harris, a oferit o actualizare a situației, spunând: „În acest moment, o victimă a fost raportată ca fiind împușcată, iar o persoană a fost reținută”

„Ofițerii de aplicare a legii rămân la fața locului în timp ce ancheta continuă. Vă rugăm să evitați zona pentru a permite echipelor de intervenție să își desfășoare în siguranță ancheta și operațiunile de urgență”, a mai precizat Mark Herman.

Herman a postat, de asemenea: „SECȚIA 4 ÎN DIRECT: PREZENȚĂ PUTERNICĂ A POLIȚIEI LA DEERBROOK MALL. Adjuncții de poliție oferă asistență Departamentului de Poliție Humble în urma rapoartelor despre un atacator activ la Deerbrook Mall, situat în blocul 20100 al autostrăzii americane 59.”

Biroul Șerifului din comitatul Harris din Texas a declarat că polițiștii lucrează cu agențiile partenere pentru a securiza mall-ul.

Șeriful Ed Gonzalez a declarat că poliția din Humble conduce ancheta cu privire la atacul armat de la Deerbrook Mall din Humble.

„Adjuncții de la HCSO Texas oferă asistență Departamentului de Poliție Humble în legătură cu un incident raportat ca având un atacator activ la Deerbrook Mall”, a scris acesta pe X.

Nu se cunoaște deocamdată amploarea rănilor victimei. Autoritățile nu au precizat dacă mai caută și alți suspecți sau dacă persoana luată în custodie este singurul suspect pentru acest atac.