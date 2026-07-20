Atac armat la Tucson, Arizona, cu 10 victime

Cel puțin 10 persoane au fost rănite într-un atac armat în masă din centrul orașului Tucson, Arizona, duminică dimineața, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-un cartier de divertisment aglomerat, potrivit oficialilor citați de Fox News.

Suspectul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, ar fi încercat să fugă de la locul faptei înainte de a fi împușcat de un ofițer de poliție care a intervenit, a declarat Departamentul de Poliție din Tucson (TPD). El a fost dus la un spital local într-o stare gravă, care îi pune viața în pericol.

Nu au fost raportate decese, dar nouă victime au suferit răni prin împușcare, potrivit primarului Regina Romero. Poliția a declarat că victimele au suferit răni prin împușcare în principal la extremități, inclusiv la brațe și picioare.

„Noaptea trecută, Tucson a fost martor unui alt act grav și lipsit de sens de violență armată”, a declarat Romero într-un comunicat emis duminică. „Un atacator a început să tragă în mod imprudent într-o zonă aglomerată, lovind nouă persoane înainte de a fi oprit de un ofițer de poliție din Tucson.”

Poliția a declarat că atacul a avut loc în jurul orei 2 dimineața, în blocul 100 de pe East Congress Street, o zonă din centrul orașului, cunoscută pentru barurile, restaurantele și viața de noapte.

Ofițerii care patrulau în apropiere ar fi auzit mai multe focuri de armă și au intervenit imediat pe jos, unde au întâlnit un bărbat care fugea de la locul faptei.

După ce suspectul ar fi ignorat ordinele repetate ale ofițerilor, un ofițer în uniformă a tras cu arma, lovindu-l pe suspectul care fugea, a declarat TPD.

Poliția l-a reținut pe suspect și i-a acordat primul ajutor înainte ca personalul Departamentului de Pompieri din Tucson să-l transporte la un spital local.

Ofițerii care au intervenit au oferit, de asemenea, asistență medicală de urgență mai multor victime înainte de sosirea pompierilor. Toate victimele au fost duse la spitale locale pentru tratament.

Niciun ofițer nu a fost rănit în incident.

„Datorită acțiunilor rapide și îngrijirilor excelente acordate de pompierii și ofițerii noștri de poliție, toate victimele au fost stabilizate și duse la spital, unde sperăm că își vor reveni”, a declarat Romero.

Departamentul Șerifului din comitatul Pima conduce ancheta privind atacul în care a fost implicat un ofițer. Departamentul de Poliție din comitatul Pima va efectua, de asemenea, o anchetă separată pentru a stabili dacă au avut loc încălcări ale politicilor.

Departamentul Șerifului din comitatul Pima nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Fox News.