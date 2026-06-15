Pensiile românilor diferă semnificativ de la un județ la altul, arată cifrele prezentate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru primul trimestru din 2026. Capitala se menține pe primul loc în clasamentul pensiilor medii brute, cu o valoare de 3.575 de lei pe lună.

La polul opus se află județul Botoșani, unde pensionarii încasează, în medie, doar 2.232 de lei, cea mai redusă valoare din țară.

Printre județele cu cele mai mici pensii se regăsesc și Vrancea, cu o pensie medie brută de 2.273 de lei, precum și Giurgiu, unde valoarea medie ajunge la 2.284 de lei lunar.

În schimb, după București, printre cele mai ridicate pensii sunt cele din Hunedoara, unde media este de 3.502 lei, și din Brașov, cu aproximativ 3.330 de lei.

Datele statistice arată că numărul pensionarilor a continuat să crească în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primele trei luni din 2026, media pensionarilor a fost mai mare cu circa 20.000 de persoane față de primul trimestru din 2025. În sistemul public de asigurări sociale, majorarea a fost și mai pronunțată, fiind înregistrate cu aproximativ 34.000 de persoane mai multe.

Totuși, raportat la ultimul trimestru al anului trecut, tendința este una ușor descendentă. Numărul mediu de pensionari a scăzut cu aproximativ 7.000 de persoane, iar în categoria beneficiarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat reducerea a fost de circa 1.000 de persoane.

În ceea ce privește veniturile, pensia medie lunară netă s-a situat la 2.699 de lei în primul trimestru al anului 2026. Nivelul este cu 0,8% mai mic decât cel înregistrat în trimestrul anterior, însă rămâne cu 0,6% peste valoarea consemnată în aceeași perioadă a anului trecut.

Accesul la pensia pentru limită de vârstă în România este condiționat de contribuțiile achitate de-a lungul perioadei active. Totuși, există numeroase situații în care o persoană ajunge la vârsta de pensionare fără să fi acumulat suficienți ani de cotizare pentru a îndeplini cerințele legale.

Fenomenul îi afectează în special pe cei care au lucrat perioade îndelungate fără contract de muncă, au avut întreruperi în activitate sau au desfășurat activități în străinătate fără ca acestea să fie recunoscute în sistemul de asigurări sociale.

Conform legislației în vigoare, acordarea pensiei pentru limită de vârstă este posibilă doar dacă persoana a realizat un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Cu alte cuvinte, este necesară acumularea a cel puțin 180 de luni pentru care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii. Perioadele nu trebuie să fie continue, fiind luate în calcul și intervalele de activitate desfășurate în mod fragmentat.

Specialiștii atrag atenția că stagiul minim nu trebuie confundat cu stagiul complet de cotizare. Acesta din urmă este de 35 de ani pentru bărbați și urmează să fie atins treptat și de femei, potrivit calendarului de egalizare prevăzut de lege.

Diferența este importantă: stagiul complet influențează valoarea pensiei și permite obținerea unui cuantum calculat pe baza întregului punctaj acumulat, în timp ce stagiul minim reprezintă condiția esențială pentru deschiderea dreptului la pensie în sistemul contributiv.