International Breaking news

Dronă cu muniție descoperită pe o plajă de la Marea Neagră. Turiștii au fost evacuați

Comentează știrea
Dronă cu muniție descoperită pe o plajă de la Marea Neagră. Turiștii au fost evacuațiDronă Marea Neagră. Sursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O dronă de luptă echipată cu explozibili a ajuns pe țărmul Mării Negre, pe plaja Kapısuyu din Turcia. Potrivit primelor informații, forțele de ordine au securizat perimetrul și au dispus evacuarea persoanelor aflate în apropiere, pentru a elimina orice risc de producere a unui incident, arată Live Ukraine.

Alertă de securitate la Marea Neagră: o dronă cu explozibili a ajuns la mal

Primele verificări efectuate la fața locului au indicat faptul că drona era echipată cu muniție. În zonă au fost mobilizate echipe specializate de geniști și militari, care au analizat dispozitivul și au început procedurile necesare pentru neutralizarea acestuia în condiții de siguranță.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind proveniența dronei și nici circumstanțele în care aceasta a ajuns pe țărmul turcesc al Mării Negre. O anchetă este în desfășurare pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de incident.

Drona din Constanța. sursa: captura video

Alertă de securitate la Marea Neagră: o dronă cu explozibili a ajuns la mal

Primele verificări efectuate la fața locului au indicat faptul că drona era echipată cu muniție. În zonă au fost mobilizate echipe specializate de geniști și militari, care au analizat dispozitivul și au început procedurile necesare pentru neutralizarea acestuia în condiții de siguranță.

Paranoia la Kremlin: Putin taie supravegherea digitală de teama AI
Paranoia la Kremlin: Putin taie supravegherea digitală de teama AI
Avertisment Salvamont: pericolul ascuns care îi pândește pe turiști pe traseele montane
Avertisment Salvamont: pericolul ascuns care îi pândește pe turiști pe traseele montane

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind proveniența dronei și nici circumstanțele în care aceasta a ajuns pe țărmul turcesc al Mării Negre. O anchetă este în desfășurare pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de incident.

Tot mai multe incidente în zona Mării Negre

Recent, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din Portul Constanța, incidentul determinând intervenția rapidă a autorităților și a structurilor de securitate. Zona a fost evacuată preventiv înainte de explozie, iar ulterior instituțiile responsabile au demarat verificări pentru stabilirea circumstanțelor în care aparatul a ajuns în perimetrul portuar.

Președintele Nicușor Dan a declarat că forțele de ordine au acționat prompt pentru protejarea populației și securizarea zonei. Ulterior, autoritățile de la Kiev au susținut că drona și-ar fi pierdut traiectoria după ce ar fi fost bruiată de forțele ruse.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că dispozitivul aparținea categoriei de drone utilizate în conflictul din Ucraina, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au deschis o anchetă din oficiu pentru clarificarea incidentului.

De asemenea, Guvernul a confirmat că autoritățile ucrainene au pierdut controlul asupra a patru drone maritime și a prezentat, într-un comunicat oficial, succesiunea evenimentelor care au precedat explozia din port.

Incidentul cu dronă din Portul Constanța a stârnit panică în rândul turiștilor

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona maritimă fusese observată în zona portuară încă din primele ore ale dimineții. Potrivit acestuia, informarea oficială din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra mai multor drone a ajuns câteva ore mai târziu.

„Drona a fost văzută în portul civil, azi dimineață, în jurul orei 6.00, 6.00 și un pic. În jurul orei 10.00, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10, 15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă, pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să fie afectate viețile omenești, ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau zona respectivă”, a declarat Miruță.

Incidentul a stârnit temeri în rândul turiștilor, iar hotelierii și-au exprimat îngrijorarea legată de acest sezon estival.

Stiri calde

17:57 - Stenograme din ședința PNL. Veștea: „Nu am să vă jignesc și nu am să vă fiu ostil”. Bolojan: „Dacă acceptăm Veștea, ...

17:46 - Zelenski dezvăluie că i-a propus lui Putin o întâlnire la summitul G7. Poziția Kremlinului

17:37 - Condiția pusă de USR pentru a susține Guvernul Veștea. Dominic Fritz: „Suntem deschiși”

17:28 - România poate pierde 1,78 miliarde de lei și peste 4.600 de locuri de muncă din cauza platformelor online din afara U...

17:20 - Accesul pacienților din România la medicamente inovatoare, în pericol. Soluțiile CNAS

17:18 - Ședința PNL, după desemnarea lui Veștea. Liberalii au votat împotriva unei alianțe cu PSD. Live Text

HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Proiecte speciale