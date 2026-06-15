O dronă de luptă echipată cu explozibili a ajuns pe țărmul Mării Negre, pe plaja Kapısuyu din Turcia. Potrivit primelor informații, forțele de ordine au securizat perimetrul și au dispus evacuarea persoanelor aflate în apropiere, pentru a elimina orice risc de producere a unui incident, arată Live Ukraine.

Primele verificări efectuate la fața locului au indicat faptul că drona era echipată cu muniție. În zonă au fost mobilizate echipe specializate de geniști și militari, care au analizat dispozitivul și au început procedurile necesare pentru neutralizarea acestuia în condiții de siguranță.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind proveniența dronei și nici circumstanțele în care aceasta a ajuns pe țărmul turcesc al Mării Negre. O anchetă este în desfășurare pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de incident.

Primele verificări efectuate la fața locului au indicat faptul că drona era echipată cu muniție. În zonă au fost mobilizate echipe specializate de geniști și militari, care au analizat dispozitivul și au început procedurile necesare pentru neutralizarea acestuia în condiții de siguranță.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind proveniența dronei și nici circumstanțele în care aceasta a ajuns pe țărmul turcesc al Mării Negre. O anchetă este în desfășurare pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de incident.

Recent, o dronă maritimă s-a autodetonat în Dana 78 din Portul Constanța, incidentul determinând intervenția rapidă a autorităților și a structurilor de securitate. Zona a fost evacuată preventiv înainte de explozie, iar ulterior instituțiile responsabile au demarat verificări pentru stabilirea circumstanțelor în care aparatul a ajuns în perimetrul portuar.

Președintele Nicușor Dan a declarat că forțele de ordine au acționat prompt pentru protejarea populației și securizarea zonei. Ulterior, autoritățile de la Kiev au susținut că drona și-ar fi pierdut traiectoria după ce ar fi fost bruiată de forțele ruse.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că dispozitivul aparținea categoriei de drone utilizate în conflictul din Ucraina, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au deschis o anchetă din oficiu pentru clarificarea incidentului.

De asemenea, Guvernul a confirmat că autoritățile ucrainene au pierdut controlul asupra a patru drone maritime și a prezentat, într-un comunicat oficial, succesiunea evenimentelor care au precedat explozia din port.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona maritimă fusese observată în zona portuară încă din primele ore ale dimineții. Potrivit acestuia, informarea oficială din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra mai multor drone a ajuns câteva ore mai târziu.

„Drona a fost văzută în portul civil, azi dimineață, în jurul orei 6.00, 6.00 și un pic. În jurul orei 10.00, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10, 15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă, pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să fie afectate viețile omenești, ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau zona respectivă”, a declarat Miruță.

Incidentul a stârnit temeri în rândul turiștilor, iar hotelierii și-au exprimat îngrijorarea legată de acest sezon estival.