Cutremur de 4,2 în Vrancea, la o adâncime de 90 de km

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, 22 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri. Institutul Național de Fizica Pământului a transmis detaliile oficiale.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală), în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Seismul a avut magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 90 de kilometri, fiind considerat de intensitate medie.

Specialiștii INCDFP au precizat că epicentrul a fost localizat într-o zonă activă seismic, la intersecția dintre Munții Vrancei și Curbura Carpaților.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor localități:

41 km nord-vest de Focșani ;

72 km est de Sfântu Gheorghe ;

78 km sud de Bacău ;

80 km nord de Buzău ;

83 km sud-vest de Bârlad ;

89 km est de Brașov.

Până la această oră, nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Zona seismică Vrancea este cea mai activă regiune tectonică din România și una dintre cele mai monitorizate din Europa. Aici se produc cele mai multe cutremure intermediare, la adâncimi între 70 și 150 de kilometri, generate de mișcările plăcilor tectonice aflate sub Carpații de Curbură.

Cele mai multe seisme vrâncene au magnitudini între 3 și 5 grade, însă regiunea este cunoscută și pentru cutremurele de mare intensitate.

Cel mai puternic seism din ultimele decenii a fost cel din 4 martie 1977, cu magnitudinea 7,4, care a provocat distrugeri masive în București și peste 1.500 de victime.

Seismologii susțin că astfel de cutremure moderate, precum cel de miercuri, fac parte din activitatea normală a zonei și contribuie la eliberarea treptată a energiei acumulate în plăci.

„Seismul de 4,2 grade de astăzi nu ridică motive de îngrijorare. Este un eveniment normal pentru Vrancea, zonă care înregistrează constant mișcări tectonice de intensitate mică și medie”, au precizat specialiști din cadrul INCDFP.

Potrivit raportărilor transmise de cetățeni pe platforma seismologilor, cutremurul a fost slab resimțit în unele localități din Vrancea, Bacău, Galați și Buzău, în special la etajele superioare ale clădirilor.

Nicio instituție de urgență nu a raportat apeluri sau intervenții cauzate de seism.