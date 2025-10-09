Cutremur de 3,3 grade la Brașov, la o adâncime de doar 5 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs joi dimineață, 9 octombrie 2025, în județul Brașov, la o adâncime de doar 5 kilometri. Institutul Național pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul s-a resimțit slab în mai multe localități din zona Făgăraș-Câmpulung.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, 9 octombrie 2025, la ora 10:07, în județul Brașov. Informația a fost confirmată oficial de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), care a precizat că seismul a avut loc în zona seismică Făgăraș–Câmpulung, la o adâncime de doar 5 kilometri.

”În ziua de 09 Octombrie 2025, la ora 10:07:06 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, judeţul Braşov, un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.3, la adâncimea de 5,0 km”, a transmis Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, printr-un comunicat oficial.

Specialiștii INCDFP au precizat că seismul s-a înregistrat în apropierea mai multor localități importante din centrul țării. Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al institutului, epicentrul s-a situat la:

23 km sud-vest de Brașov ,

50 km sud-vest de Sfântu Gheorghe ,

62 km nord de Târgoviște ,

75 km nord-vest de Ploiești ,

83 km nord-est de Pitești ,

93 km nord-est de Râmnicu Vâlcea.

Deși magnitudinea a fost una redusă, adâncimea mică – doar 5 kilometri – a făcut ca seismul să fie ușor perceput local, în special în zona Făgăraș și localitățile din apropierea Munților Perșani.

Cutremurul de joi dimineață este considerat slab, dar atrage atenția prin faptul că zona Făgăraș–Câmpulung nu este una obișnuită pentru astfel de mișcări. În comparație cu zona Vrancea, cunoscută pentru activitatea seismică frecventă la adâncimi de peste 70–100 km, regiunea Brașovului înregistrează cutremure rare și de mică intensitate.

Potrivit datelor istorice analizate de INCDFP, zona Făgăraș–Câmpulung a mai înregistrat cutremure izolate, însă magnitudinea nu a depășit 4,0 grade în ultimii ani. În 2023 și 2024, în aceeași regiune s-au produs două seisme de mică intensitate, ambele la adâncimi de sub 10 km.

Zona Făgăraș–Câmpulung este una de contact între unitățile geologice ale Carpaților Meridionali și Depresiunea Transilvaniei, caracterizată printr-o rețea de falii care pot genera mișcări seismice de suprafață.

Specialiștii explică faptul că aceste cutremure de mică adâncime sunt de origine tectonică superficială, provocate de tensiuni locale acumulate în scoarța terestră. Ele nu reprezintă un risc major pentru populație, dar pot fi resimțite clar în proximitatea epicentrului.

„Regiunea Făgăraș–Câmpulung are o activitate seismică redusă, însă uneori se pot produce evenimente locale, la adâncimi mici, cauzate de fracturarea rocilor în zone de contact tectonic. Acestea nu sunt legate de zona Vrancea, care generează cutremure intermediare”, explică experții de la INCDFP.

România se află într-o zonă cu risc seismic moderat, însă activitatea este monitorizată permanent. În ultimele luni, cele mai multe cutremure s-au produs în zona Vrancea, în special la adâncimi de peste 80–100 km.

În septembrie 2025, un cutremur cu magnitudinea 4,1 a avut loc în județul Buzău, iar în luna august a fost înregistrat un seism de 3,8 în apropierea localității Gura Teghii.

În afara Vrancei, alte mișcări seismice ușoare s-au raportat în Banat, Oltenia și Transilvania, însă fără efecte asupra populației.