Cutremur puternic în estul Rusiei: 7,4 grade pe scara Richter, epicentru în Kamceatka

Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter s-a produs sâmbătă în Oceanul Pacific, în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei, potrivit serviciului seismologic american (USGS). Seismul a avut loc la o adâncime de 39,5 kilometri și la 111 kilometri est de portul rus Petropavlovsk-Kamceaţki.

Sistemul american de alertă de tsunami a avertizat asupra unui posibil val uriaș care s-ar putea forma în Oceanul Pacific. Specialiștii au transmis că undele seismice ar putea genera mișcări periculoase ale apei de-a lungul coastelor apropiate de epicentru. În Japonia, la sud-vestul Peninsulei Kamceatka, nu a fost emisă nicio avertizare de tsunami, a relatat postul de televiziune NHK, citând Agenţia Meteorologică Japoneză.

Inițial, magnitudinea cutremurului a fost estimată la 7,5 grade pe scara Richter, însă ulterior a fost revizuită la 7,4. Chiar și după această reevaluare, seismul rămâne unul extrem de puternic și cu potențial de a declanșa un tsunami în regiune.

Peninsula Kamceatka este situată la întâlnirea plăcilor tectonice Pacificului și Americii de Nord, fapt care o transformă într-una dintre cele mai active regiuni seismice ale planetei. În iulie, aceeași zonă a fost lovită de unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate vreodată, urmat de un tsunami care a determinat evacuări masive în întreg bazinul Pacific, de la Japonia până în Ecuador, trecând prin Statele Unite și Mexic.