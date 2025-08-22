International Cutremur puternic în apropiere de Antarctica. Risc de tsunami în zonă







Un seism puternic, cu magnitudinea de 7,1, a zguduit apele Strâmtorii Drake, zona care separă extremitatea sudică a Americii de Sud de Antarctica, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). În urma acestuia, riscul de tsunami a crescut semnificativ în zonă.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropiere de continentul înghețat. Strâmtoarea Drake, cea mai întinsă strâmtoare maritimă din lume, face legătura între Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic și reprezintă punctul de întâlnire dintre cele două mase de apă.

În ultimele luni, regiunea din apropierea Antarcticii a fost zguduită de două seisme puternice. La începutul lunii mai, un cutremur cu magnitudinea de 7,4 s-a produs în Strâmtoarea Drake, iar autoritățile din Chile au dispus atunci evacuări pe coasta regiunii Magallanes, din cauza riscului de tsunami.

Seismul din luna mai s-a produs între Capul Horn și Antarctica, la o adâncime de doar 10 kilometri, potrivit datelor furnizate de United States Geological Survey (USGS).

Ca măsură de precauție, Serviciul Național de Prevenire și Răspuns la Dezastre din Chile (SENAPRED) a anunțat evacuarea unei zone de coastă din regiunea Magallanes, situată în extremitatea sudică a țării, din cauza riscului de producere a unui tsunami.

„Solicităm evacuarea coastei în întreaga regiune Magallanes”, anunța președintele chilean Gabriel Boric pe X, menționând că vor fi folosite toate resursele statului.

În urma seismului de la începutul lunii mai, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite (NOAA) anunțase că valurile vor ajunge la înălțimea de un metru în Antarctica și la trei metri pe coastele din Chile.

Serviciul Hidrografic și Oceanografic al Marinei din Chile (SHOA) estimase că valurile urmau să ajungă atât la bazele din Antarctica, cât și în orașele din sudul extrem al Chile în câteva ore. Ca măsură de siguranță, Institutul Antarctic din Chile (INAHC) confirmase evacuarea bazelor.

La câteva ore după seism, avertizarea de tsunami a fost anulată. Conform INAHC, au fost raportate victime și nici pagube asupra infrastructurii critice.

Conform datelor USGS, de la începutul secolului XX, alte trei cutremure cu magnitudinea de cel puțin șapte grade s-au produs într-un perimetru de 350 de kilometri față de epicentrul seismului din mai 2025. Două dintre acestea, cu magnitudinile 7,7 și 7,6, au avut loc în aceeași zi, în anul 1949.