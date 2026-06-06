Experiența unei mame din Ghana aduce în prim-plan o realitate dură cu care se confruntă milioane de femei din întreaga lume. Dorcas Azongo, o profesoară de 29 de ani din districtul Bongo, situat în nord-estul țării, a fost nevoită să înfrunte numeroase obstacole pentru a aduce pe lume doi copii. Mărturia sa, relatată de Basile Ouedraogo, specialist în comunicare al organizației WaterAid, evidențiază dificultățile cu care se confruntă locuitorii unora dintre cele mai sărace regiuni din Africa de Vest, unde accesul la apă potabilă și la servicii medicale de bază rămâne limitat.

În satul Beo-Tankoo, unde locuiește Dorcas, centrul medical local nu dispune de maternitate, moașă și nici de facilități adecvate de apă și igienă.

În momentul în care au început contracțiile, femeia s-a confruntat cu o alegere imposibilă: să nască acasă, fără asistență medicală, sau să pornească într-o călătorie periculoasă spre un spital.

În plină noapte și în timpul sezonului ploios, Dorcas a traversat un râu inundat cu o barcă pentru a ajunge la o clinică. Odată ajunsă acolo, a primit însă o veste devastatoare: personalul medical nu putea gestiona o naștere de gemeni și a fost nevoită să plece.

Cu durerile devenind tot mai puternice, femeia a traversat din nou râul. Soțul său a întâmpinat-o cu o motocicletă împrumutată, iar împreună au continuat drumul spre Spitalul Bongo, traversând încă un râu. Însă gemenii nu au mai putut aștepta. Dorcas a născut în curtea spitalului, înainte să ajungă într-un salon.

„Dorcas a trebuit să riște moartea pentru a da viață”, spune Ouedraogo, profund marcat de experiența femeii.

La aproape un an după naștere, provocările nu s-au încheiat. Întrebată cum se simt copiii, Dorcas a răspuns cu voce tremurândă că aceștia se îmbolnăvesc frecvent.

„Gemenii sunt bolnavi aproape tot timpul. Nici nu trece o lună după ce îi duc la tratament și fac din nou febră. Nu sunt într-o stare bună de sănătate. Nu știu de ce”, a mărturisit ea.

Potrivit organizației WaterAid, la nivel global, o femeie naște la fiecare două secunde fără acces la apă curată, toalete decente și condiții adecvate de igienă. În regiunea Bongo, una dintre cele mai sărace din Ghana, lipsa infrastructurii sanitare continuă să pună în pericol viețile mamelor și ale nou-născuților.

Experiența traumatizantă a determinat-o pe Dorcas să îi spună soțului său că nu își mai dorește alți copii în aceleași condiții.

În prezent, ea crește patru copii, lucrează ca profesoară și își continuă studiile.