Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară

Tot mai mulți români interesați de astrologie caută să afle ora exactă la care s-au născut pentru a-și calcula ascendentul. Pentru a obține această informație din arhivele maternităților, unii dintre ei trebuie însă să plătească sume considerabile, stabilite de fiecare unitate medicală. Spre exemplu la Maternitatea „Elena Doamna”, solicitarea acestei informații costă aproximativ 300 de lei.

Costul pentru eliberarea informației privind ora nașterii nu este același în toate spitalele. Fiecare maternitate stabilește propriul tarif pentru acest serviciu, iar în unele cazuri sumele sunt destul de ridicate.

La Iași, de exemplu, prețurile diferă în funcție de unitatea medicală. La Maternitatea „Elena Doamna”, solicitarea acestei informații costă aproximativ 300 de lei, în timp ce la Maternitatea „Cuza Vodă” tariful poate ajunge la 500 de lei.

În Capitală, persoanele născute la Spitalul Filantropia trebuie să plătească 300 de lei pentru a primi datele din arhivă referitoare la ora exactă a nașterii.

În alte orașe, costurile sunt mult mai mici. La Buzău, taxa percepută pentru această informație este de aproximativ 100 de lei, iar la Suceava suma cerută este de doar 10 lei.

Există și maternități unde această informație poate fi obținută fără niciun cost. Printre orașele în care serviciul este gratuit se numără Baia Mare și Timișoara.

Reprezentanții unor maternități au explicat pentru digi24 faptul că, în anumite situații, angajații din arhivă trebuie să verifice manual documente vechi pentru a identifica ora exactă a nașterii. Acest proces poate dura chiar și câteva zile, motiv pentru care unele unități medicale au stabilit taxe pentru furnizarea acestor informații.

În astrologie, ora exactă la care te-ai născut este esențială pentru realizarea corectă a hărții natale, adică diagrama care arată poziția planetelor pe cer în momentul venirii tale pe lume. Această hartă funcționează ca o fotografie astrologică a cerului din acel moment, iar chiar și o diferență de câteva minute poate modifica anumite elemente importante ale interpretării.

Unul dintre cele mai importante aspecte influențate de ora nașterii este ascendentul, semnul zodiacal care se afla la orizont în momentul în care te-ai născut. Ascendentul este considerat în astrologie o componentă cheie a personalității, deoarece arată modul în care o persoană se prezintă în fața lumii, reacțiile instinctive și prima impresie pe care o creează. Cum ascendentul se schimbă aproximativ la fiecare două ore, ora exactă a nașterii devine decisivă pentru stabilirea lui corectă.

De asemenea, ora nașterii influențează împărțirea hărții astrologice în cele 12 case, fiecare dintre ele reprezentând un domeniu al vieții, precum relațiile, cariera, familia sau banii. Dacă ora nu este cunoscută sau este aproximată, poziția planetelor în aceste case poate fi interpretată greșit, ceea ce poate duce la concluzii astrologice diferite față de cele care ar rezulta dintr-o hartă calculată cu precizie.