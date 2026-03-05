Social

Patru noi compartimente de Primiri Urgenţe, finanţate din bugetul de stat. În ce spitale vor funcționa

Patru compartimente de Primiri Urgenţe vor fi incluse în sistemul de finanţare directă de la bugetul de stat, potrivit ministrulji Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Unităţile medicale vizate sunt Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, Spitalul de Recuperare Borşa, Spitalul Municipal Brad şi Spitalul Municipal Dorohoi.

Odată cu această decizie, numărul Compartimentelor de Primiri Urgenţe finanţate direct ajunge la 80 la nivel naţional. Finanţarea va acoperi echipele medicale, medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile necesare pacienţilor care ajung în aceste unităţi, arată Rogobete.

Potrivit ministrului, resursele suplimentare vor permite evaluarea maj rapidă a pacienţilor. În acelaşi timp, măsura ar putea reduce presiunea asupra marilor Unităţi de Primiri Urgenţe.

„În practică, aceste resurse oferă spitalelor capacitatea de a evalua rapid pacienţii, de a începe tratamentul fără întârzieri şi de a gestiona cazurile acute mai aproape de comunităţile în care trăiesc oamenii. În acelaşi timp, contribuim la echilibrarea presiunii din marile Unităţi de Primiri Urgenţe”, a explicat el.

România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția
Îngrijiri medicale aproape de domiciliu

Alexandru Rogobete a mai spus că obiectivul este ca pacienţii să primească îngrijiri rapide şi sigure, cât mai aproape de comunităţile în care locuiesc.

Recent, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că pregătește la o strategie națională de screening și prevenție. Documentul va include programe dedicate neonatologiei, bolilor rare, oncologiei, sănătății mintale, stomatologiei și bolilor cardio- și cerebro-vasculare.

Trei programe legate de sistemul de Sănătate, aprobate în 2026

În 2026, vor fi aprobate trei programe naționale de screening pentru cancerul de sân, cancerul de col uterin și cancerul colorectal. În ultimii ani, investițiile au vizat dotarea spitalelor cu peste 140 de mamografe și echipamente de înaltă performanță pentru laboratoarele de citologie, pentru ca monitorizarea să poată fi realizată în unitățile sanitare publice.

Cazul incredibil al luptătorului anticomunist, care nu putea să-și facă un credit la bancă. Intervenție la premierul României
Războaie duse în numele religiei. Ce justificare au conflictele din Ucraina și Iran. Putin luptă cu Antihristul
Octavian Hoandră: Lipsa încrederii cauzează cele mai grave fracturi și dezamăgiri și duce la violență
Proiecte speciale