CNAS, obligată să deconteze concediile medicale în 90 de zile. Penalități pentru fiecare zi de întârziere

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va trebui să ramburseze angajatorilor plata concediilor medicale în termen de maximum 90 de zile de la primirea documentelor justificative, conform unui proiect legislativ analizat de Profit.ro. Nerespectarea acestui termen va atrage penalități de 0,01% pe zi.

Inițiatorii proiectului spun că plata indemnizației aferente concediului medical este responsabilitatea angajatorului, iar sumele se decontează ulterior din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Proiectul propune ca penalitățile să fie un mecanism de presiune pentru CNAS, astfel încât instituția să achite la timp sumele datorate.

Măsura vine după ce Guvernul a redus de la 1 februarie plata primei zile de concediu medical suportată de stat. În prezent, angajatorul plătește zilele 2 – 6, iar din ziua a 7-a indemnizația este decontată din FNUASS.

Pentru anumite situații speciale, precum bolnavii internați, pacienții din programele naționale de sănătate sau însoțitorii pacienților cu cancer, prima zi de concediu continuă să fie decontată integral din buget.

Bugetul pentru plata concediilor medicale a fost suplimentat recent cu 1 miliard de lei, însă restanțele rămân ridicate, depășind 5 miliarde de lei. Proiectul legislativ urmărește să accelereze decontarea și să reducă întârzierile, asigurând astfel angajatorilor recuperarea rapidă a sumelor plătite angajaților.

Senatul a aprobat un amendament care exclude anumite categorii de pacienți de la neplata primei zile de concediu medical. Proiectul a trecut cu 72 de voturi „pentru”, 2 „contra” și 8 abțineri și urmează să fie analizat de Camera Deputaților, forul decizional.

Inițiatorii, senatori din PSD, PNL, UDMR și AUR, au argumentat că măsura este necesară pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

„Statul trebuie să combată frauda, nu să penalizeze suferința”, a declarat Nicoleta Pauliuc, senator PNL.

Ea a subliniat că un diagnostic grav nu poate fi tratat ca un simplu abuz administrativ și că legislația trebuie să facă diferența între suspiciune și boală reală.

Senatorul PSD Cătălin Graur a adăugat că gestionarea resurselor publice trebuie să fie responsabilă, dar fără a ignora persoanele care au nevoie de protecție. Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR, a punctat că pacienții cronici nu pot amâna boala și nu ar trebui să piardă bani pentru prima zi de concediu medical.