Fără drumuri și fără hârtii. Concediile medicale devin complet digitale în Republica Moldova

Autoritățile au lansat oficial Sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical”, o platformă digitală care transformă complet modul de gestionare a incapacității temporare de muncă. Documentele nu mai sunt eliberate pe suport de hârtie, iar angajatorii au acces direct la informații prin intermediul platformei esanatate.gov.md.

Noul mecanism este prezentat drept un pas major în procesul de digitalizare a serviciilor medicale și administrative, cu impact direct asupra pacienților, medicilor și angajatorilor. Potrivit autorităților, anual erau cheltuiți aproape 1,5 milioane de lei doar pentru tipărirea certificatelor medicale.

Secretarul de stat al Ministerul Sănătății, Andrei Romancenco, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că este vorba despre o schimbare de paradigmă.

„Practic, e o trecere de la certificatele medicale care erau pe suport de hârtie... la un portal al certificatelor de concediu medical, un instrument digital care aduce mai multă eficiență, siguranță și transparență. Nu lansăm doar o platformă, ci consolidăm un nou mod de gestionare a incapacității temporare de muncă”, a declarat Romancenco.

Certificatul este emis exclusiv în format digital, direct de medicul curant, indiferent de profilul acestuia. Documentul este generat electronic, are număr unic și este validat prin semnătura electronică a medicului. Sunt eliminate formularele tipărite și completate manual, se reduce riscul erorilor și este exclusă pierderea documentelor.

„Digitalizarea înseamnă simplificarea procedurilor, eliminarea deplasărilor inutile și uneori anevoioase ale pacienților, notificarea automată a angajatorului privind inițierea, prelungirea sau închiderea certificatului de concediu medical”, a mai spus secretarul de stat.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică și Casa Națională de Asigurări Sociale și face parte din Programul Național de Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025–2030.

„Certificatul este emis, prelungit și închis direct în portal. Eliminăm complet hârtia. După aplicarea semnăturii electronice de către medic, informația circulă automat către angajat, angajator și Casa Națională de Asigurări Sociale. Angajatul nu mai este poștaș de documente, angajatorii nu mai așteaptă hârtie”, a explicat Colomeeț.

Notificările vor apărea inclusiv în aplicația și cabinetul personal EVO, iar certificatul va putea fi descărcat în format PDF, fiecare document conținând un cod QR pentru verificarea valabilității.

Șeful Direcției Infrastructură și Platforme Digitale din cadrul AGE, Igor Bercu, a precizat că unul dintre obiectivele principale a fost reducerea interacțiunii medicului cu birocrația.

„Este suficient să fie introdus doar IDNP-ul în portal, după care, prin integrarea infrastructurii de guvernare electronică cu registrele de stat, informația este obținută automat și transmisă către CNAS și către angajator”, a relatat Bercu.

Astfel, medicii introduc manual doar IDNP-ul, în rest totul este la un click distanță. În cazul persoanelor care activează în mai multe companii, toți angajatorii sunt notificați automat.

În Republica Moldova sunt emise anual peste 420.000 de certificate de concediu medical. Procesarea manuală putea dura între 15 minute și o oră pentru fiecare caz. Implementarea proiectului de digitalizare a costat 1,2 milioane de lei, iar autoritățile susțin că noul sistem va reduce erorile, va consolida protecția datelor și va permite colectarea de statistici naționale în timp real.