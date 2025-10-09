Certificatul medical va fi digital din 2026. Pacienții și angajatorii vor avea acces online

Republica Moldova. Certificatul de concediu medical va fi eliberat în format digital, de către medicii de familie sau specialiștii de profil, și va putea fi accesat online. Acest lucru se va întâmpla din data de 1 martie 2026 . La solicitare, acesta va fi acordat și pe suport tipărit, cu un cod QR, care va permite verificarea autenticității.

Cabinetul de miniștri a aprobat noua instrucțiune privind constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatului medical, document ce are drept scop simplificarea procedurilor pentru pacienți și eficientizarea activității medicilor. Potrivit Executivului, măsura va asigura servicii mai rapide, transparente și va reduce costurile legate de tipărirea și gestionarea actelor.

Persoanele asigurate, angajatorii și prestatorii de servicii medicale vor avea acces digital la certificatele medicale prin mai multe platforme guvernamentale: Portalul certificatelor de concediu medical, Portalul guvernamental al cetățeanului, aplicația EVO și Portalul unităților de drept.

De asemenea, angajatorii vor fi notificați automat privind inițierea și evoluția acordării concediului medical, fără a mai fi necesare proceduri manuale sau deplasări suplimentare.

Guvernul subliniază că digitalizarea va aduce economii semnificative. În fiecare an, în Republica Moldova se emit peste 420 de mii de certificate de concediu medical, iar tipărirea acestora costă anual mai mult de 1,4 milioane de lei. În plus, procesarea manuală a documentelor dura până acum între 15 minute și o oră pentru fiecare caz.

Prin trecerea la formatul digital, autoritățile estimează reducerea poverii administrative, atât pentru medici, cât și pentru instituțiile publice și angajatori, în condițiile în care procedurile vor fi mult mai rapide și complet transparente.

Implementarea noii instrucțiuni este parte a programului de transformare digitală a serviciilor publice și are scopul de a conecta domeniul medical la noile soluții tehnologice, în beneficiul cetățenilor și al sistemului de sănătate.