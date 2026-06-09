Republica Moldova. După o pauză de mai mulţi ani, Ministerul Justiţiei a retras licenţele la doi administratori de insolvenţă.

Ministrul Justiţiei, Vladislav Cojuhari, a semnat ordinele de retragere a licenţelor lui Veaceslav Timotin şi Ana Mazur, după ce anterior Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizaţi (CADAA) a dispus aplicarea sancţiunilor în privinţa lor.

Se întâmplă după ce mai mulţi oameni de afaceri au făcut front comun împotriva „mafiei din insolvenţă” şi au sesizat conducerea de vârf a Republicii Moldova. Iar zeci de persoane, prejudiciate în urma activităţii administratorilor de insolvenţă, au protestat în faţa instituţiilor statului.

Sursele EvZ din cadrul Ministerului Justiţiei susţin că lista administratorilor autorizaţi care vor rămâne fără licenţă ar putea continua.

Anterior, Evenimentul Zilei în Moldova a publicat mai multe anchete, reportaje şi interviuri privind problemele din domeniul insolvabilităţii.

Veaceslav Timotin a rămas fă licenţă după ce a ţinut în insolvenţă timp de 18 ani societatea pe Acţiuni „Alimentarmaş”, în care statul deţine cota de 30 la sută din acţiuni. Sesizarea a fost depusă de către un creditor al întreprinderii, care s-a expus asupra mai multor încălcări comise de administrator.

Potrivit autorilor sesizării, Timotin şi-a pus onorarii de zeci de ori mai mari decât cele aprobate de Comitetul Creditorilor. Totodată, el ar fi dat în locaţiune încăperile întreprinderii la preţ de piaţă, arătând însă în contracte preţuri mult mai mici.

Veaceslav Timotin a refuzat să deschidă un cont pentru stingerea creanţei şi scoaterea din insolvenţă a „Alimentarmaş” de către o firmă din România. Fiind obligat în cele din urmă de către instanţa de judecată.

„În aceste condiţii, faptele constatate formează un ansamblu de abateri grave care au avut impact asupra masei debitoare şi drepturilor creditorilor. Aceste abateri depăşesc încălcările disciplinare obişnuite şi afectează scopul proceurii de insolvabilitate. Care presupune administrarea legală şi transparentă”, se menţionează în decizia CADAA.

Precizăm că şi Inspecţia Financiară a depistat mai multe încălcări în urmacontrolului efectuat la „Alimentarmaş”.

În cazul Annei Mazur, sesizarea a fost depusă de un agent economic, ceseonarul unei creanţe la o întreprindere aflată în proces de faliment. CADAA a constatat că Anna Mazur a vândut bunurile întreprinderii după bunul plac, ignorând condiţiile Comitetului creditorilor, precum şi deciziile judecătoreşti priviind suspendarea licitaţiilor.

În luna aprilie a anului curent, Parlamentul de la Chişinău a promis reforme radicale în domeniul insolvenţei. Dinu Plângău, deputatul fracțiunii „Partidului Acțiune și Solidaritate” , a declarat în cadrul unui briefing că în ultima perioadă au fost primite zeci de petiții și sesizări de la cetățeni care susțin că au avut de suferit din cauza sistemului actual de insolvență.

Mulți dintre ei au investit economii personale sau au contractat credite pentru achiziționarea unei locuințe prin contracte de investiții, atrași de prețurile mai accesibile.

Deputatul a menționat că, în multe cazuri, dezvoltatorii sau proprietarii s-au declarat insolvabili, iar în urma acestui fapt cumpărătorii au rămas fără locuințe și fără posibilitatea de a-și recupera banii investiți. Situația este agravată de acțiunile administratorilor autorizați care, potrivit reclamanților, întârzie procedurile și în unele cazuri dispar după ce primesc plăți suplimentare.

Toamna trecută, mai mulţi oameni de afaceri din Republica Moldova, România, Estonia, Italia, Cehia şi Luxemburg, care au ajuns victime ale „mafiei din insolvenţă”, au făcut front comun pentru a da alarma că securitatea economică a statului este în pericol.

În acest scop, investitorii au fost în audienţă la preşedinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu, Ministerul Justiţiei, CNA şi SIS. Totodată, ei au organizat conferinţe de presă în care au relatat despre atacurile raider asupra afacerilor lor, cu participarea administratorilor de insolvabilitate.

Victor Iavtuhovschi este un businessman din Cehia, care deţine o firmă de import a resurselor energetice în oraşul Bălţi. La sfârşitul anului 2023, întreprinderea sa, care avea în acea perioadă în cont 15.000.000 de lei a fost trimisă în insolvenţă pentru o pretinsă datorie formată di penalităţi, de 39.000 de lei.

La solicitarea administratorului de insolvabilitate, conturile întreprinderii lui Iavtuhovschi au fost blocate, punând în dificultate activitatea economică.

„Este o veste foarte bună, este rezultatul unei lupte comune de durată. Sper ca deputaţii să se descurce şi să elaboreze un cadru legislativ adecvat, care să asigure siguranţa investiţiilor. De asemenea, cred că trebuie înăsprită responsabilitatea administratorilor de insolvenţă – de la retragerea licenţei până la răspunderea penală”, a declarat Iavtuhovschi pentru EvZ.