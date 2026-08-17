Luna august este una dintre cele mai bune perioade pentru pregătirea bulionului de casă, deoarece roșiile de grădină sunt bine coapte, aromate și au un gust intens. În această perioadă, gospodinele pot profita de recolta bogată pentru a pregăti conserve care vor putea fi folosite pe tot parcursul sezonului rece. Bulionul poate fi folosit la ciorbe, sosuri, tocănițe, paste sau diverse preparate cu carne și legume. Pentru un rezultat bun, este important ca roșiile să fie bine coapte.

Pentru aproximativ 3-4 litri de bulion sunt necesare:

8-10 kilograme de roșii bine coapte;

1-2 linguri de sare, în funcție de gust;

1 linguriță de zahăr, opțional;

2-3 frunze de dafin, opțional;

câteva frunze de țelină, opțional.

Cantitatea finală de bulion poate varia în funcție de soiul roșiilor și de cât de mult este redus sucul în timpul fierberii. Roșiile cărnoase, cu mai puțină apă, sunt potrivite pentru un bulion mai consistent.

Primul pas constă în spălarea foarte bine a roșiilor sub jet de apă rece. Se îndepărtează codițele și orice porțiune deteriorată, iar apoi roșiile se taie în bucăți potrivite.

Roșiile tăiate se pun într-o oală încăpătoare și se lasă pe foc mediu până când încep să se înmoaie și să își lase sucul. Nu este nevoie să se adauge apă, deoarece roșiile vor elimina suficient lichid în timpul încălzirii.

După ce s-au înmuiat, roșiile se pasează cu ajutorul unei mașini de făcut suc de roșii sau printr-o sită, pentru a separa pulpa de coji și semințe.

Sucul obținut se pune din nou într-o oală mare și se fierbe la foc mic. În această etapă este important ca bulionul să fie amestecat periodic, mai ales pe măsură ce începe să se îngroașe, pentru a evita lipirea de fundul vasului.

Se adaugă sarea și, dacă se dorește, puțin zahăr pentru echilibrarea acidității roșiilor. Pentru aromă pot fi adăugate frunze de dafin sau câteva frunze de țelină, care trebuie îndepărtate înainte de umplerea borcanelor.

Timpul de fierbere poate varia, de aceea consistența este un reper mai bun decât numărul exact de minute. Bulionul este gata atunci când a scăzut suficient și are o textură densă, fără exces de apă.

În timp ce bulionul fierbe, borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate. Această etapă este importantă pentru păstrarea conservelor pe o perioadă cât mai lungă.

Borcanele curate pot fi sterilizate în cuptor sau prin fierbere, iar capacele trebuie să fie curate și să se închidă bine. După sterilizare, acestea trebuie manipulate cu grijă pentru a evita contaminarea.

Când bulionul a ajuns la consistența dorită, se toarnă fierbinte în borcanele pregătite. Este recomandat să fie umplute cu atenție, fără să fie lăsat un spațiu foarte mare între conținut și capac.

Marginile borcanelor trebuie șterse înainte de închidere, pentru ca acestea să se sigileze corect. Capacele se strâng bine, apoi borcanele pot fi sterilizate suplimentar într-o baie de apă.

După această etapă, borcanele se lasă să se răcească treptat, într-un loc ferit de curent și acoperite cu o pătură sau un prosop mai gros.

După ce borcanele s-au răcit complet, trebuie verificate pentru a vedea dacă sunt bine închise. Cele care prezintă scurgeri sau capace bombate nu trebuie păstrate.

Borcanele cu bulion pot fi depozitate într-un loc răcoros, întunecat și uscat, precum o cămară. Este recomandat ca fiecare borcan să fie etichetat cu data preparării, astfel încât să fie ușor de urmărit perioada de păstrare.