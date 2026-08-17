Vietnamul își propune să reducă rata sexului la naștere la aproximativ 106 băieți pentru fiecare 100 de fete până în 2035, potrivit unui proiect de plan al Ministerului Sănătății, publicat pentru consultare și analizat de Reuters. Autoritățile vor să combată selecția sexului înainte de naștere și preferința tradițională pentru băieți.

Proiectul stabilește o etapă intermediară: raportul ar urma să scadă sub 109 băieți la 100 de fete până în 2030, înainte de a ajunge la nivelul considerat natural cinci ani mai târziu. Miza este reducerea unui dezechilibru demografic care se menține de mai mulți ani și care poate avea efecte sociale pe termen lung.

Potrivit documentului citat de Reuters, Vietnamul avea 112,2 băieți la 100 de fete în 2016. Raportul a urcat la un vârf de 114,8 în 2018, iar în 2025 a coborât la 110.

Nivelul natural este estimat la aproximativ 106 băieți pentru fiecare 100 de fete. Datele oficiale vietnameze arată, de asemenea, că dezechilibrul persistă de mai mulți ani. Un raport demografic publicat de autoritățile din Vietnam indica un raport de 111,4 băieți la 100 de fete în 2024, peste nivelul biologic considerat echilibrat.

Vietnamul are de ani buni un excedent artificial de băieți la naștere. UNFPA identifică drept cauze principale preferința tradițională pentru fii, accesul la tehnologii care permit identificarea sexului fătului și selecția prenatală a sexului.

Preferința pentru băieți are rădăcini culturale și familiale. În structurile tradiționale patriliniare, fiii sunt considerați continuatorii familiei și sunt asociați cu responsabilitatea de a sprijini părinții la bătrânețe.

Mai există un factor important: familiile au mai puțini copii. Când o familie își dorește neapărat un fiu, iar numărul total de copii este redus, presiunea de a obține un băiat crește.

Cercetările UNFPA leagă explicit combinația dintre preferința pentru fii, scăderea fertilității și accesul la tehnologiile de selecție de creșterea raportului masculin la naștere.

De altfel, estimările UNFPA arată cât de mare a devenit fenomenul: aproximativ 45.900 de fete pe an erau considerate „lipsă” din cauza selecției prenatale bazate pe sex, conform datelor recensământului din 2019.

Proiectul Ministerului Sănătății prevede intensificarea controalelor asupra unităților medicale și aplicarea mai strictă a legislației care interzice selecția sexului fătului.

O altă măsură vizează monitorizarea publicității online pentru serviciile care facilitează selecția sexului. Autoritățile intenționează, de asemenea, să deruleze campanii publice menite să reducă preferința pentru băieți.

Ministerul atribuie dezechilibrul mai multor factori: preferința tradițională pentru fii, presiunea exercitată asupra familiilor pentru a avea un moștenitor de sex masculin, reducerea dimensiunii familiilor și accesul mai ușor la tehnologiile medicale care permit identificarea sexului înainte de naștere.

Autoritățile avertizează că menținerea unui raport dezechilibrat între sexe poate produce consecințe demografice și sociale pe termen lung.

Printre riscurile menționate în proiect se numără dificultățile de pe piața căsătoriilor, accentuarea inegalității de gen, violența bazată pe gen și traficul de femei și fete.

Dezechilibrul poate influența și structura viitoare a populației. Proiecțiile demografice oficiale ale Vietnamului pornesc de la ideea că raportul dintre sexe la naștere va reveni treptat spre nivelul natural, pe măsură ce politicile publice își fac efectul.

Planul aflat în consultare stabilește, astfel, două obiective principale: coborârea raportului sub 109 băieți la 100 de fete până în 2030 și atingerea nivelului de aproximativ 106 la 100 până în 2035.

Măsurile propuse combină controalele asupra serviciilor medicale și a promovării online a selecției sexului cu campanii menite să schimbe preferințele sociale care au contribuit la dezechilibrul demografic.

Vietnamul încearcă astfel să inverseze o tendință care, deși s-a ameliorat față de vârful înregistrat în 2018, continuă să mențină raportul dintre băieți și fete peste nivelul natural.