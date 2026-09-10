HAI România!

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societățiiAI / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Bogdan Comaroni a lansat un avertisment privind amploarea controlului pe care AI l-ar putea exercita asupra societății, în cadrul podcastului „Contrapunct” de la Evenimentul Zilei. El a vorbit despre colectarea masivă de date despre cetățeni și despre un posibil viitor în care oamenii nu vor mai putea înțelege deciziile luate de sistemele de inteligență artificială.

Comaroni: Extracție de date și supraveghere pentru fiecare în parte

Comaroni a susținut că dezvoltarea tehnologiei este însoțită de o creștere a capacității de supraveghere și de colectare a datelor personale. Potrivit acestuia, informațiile pot proveni din numeroase surse, de la deplasările cu mașina și datele medicale până la cumpărăturile efectuate și activitatea online.

„Cu cât se bagă control mai mare asupra populației, prin diverse chestiuni de culegere a datelor instantaneu despre oameni”, a afirmat Comaroni, referindu-se la procesul de „extracție de date și de control și de supraveghere pentru fiecare în parte”.

AI în loc de guverne

El a prezentat apoi un scenariu în care inteligența artificială ar ajunge să cunoască permanent informații despre fiecare cetățean: nevoile sale, problemele medicale, comportamentul, opiniile și activitatea din mediul online.

Comaroni Andronic Hoandra

Comaroni Andronic Hoandra

În opinia lui Comaroni, susținătorii acestui model consideră că inteligența artificială ar putea ajunge să ia decizii mai rapid decât orice guvern, deoarece ar avea acces permanent la date despre populație.

Comaroni: Vom fi ca vacile. Nu vom mai înțelege deciziile respective absolut deloc

El a făcut o paralelă cu o fermă în care animalele nu înțeleg sistemul în care sunt integrate, deși depind în totalitate de acesta. El a avertizat că, odată cu dezvoltarea AGI și, ulterior, a unei eventuale superinteligențe artificiale, oamenii ar putea ajunge într-o situație similară.

„Vom fi ca vacile care... nu vom mai înțelege deciziile respective absolut deloc”, a spus Comaroni.

În cadrul discuției, Dan Andronic a citit și un comentariu ironic al unui ascultător, Mario Maibach, despre posibilitatea ca roboții să ajungă pe străzile României: „Dacă o să iasă roboții în stradă în România, riscă să li se fure cuprul din circuit”.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa [email protected]

Stiri calde

11:29 - Sabalenka și Rîbakina, din nou față în față într-o finală de Grand Slam. Miza uriașă de la US Open 2026
11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online
11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10
11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc
10:54 - Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%
10:43 - Vremea se răcește accentuat în București, deși luna septembrie se încheie va fi ceva mai caldă decât de obicei
10:32 - „Rochia răzbunării” a Prințesei Diana, scoasă la licitație. Cât ar putea valora
10:26 - Dosarul Publitrans ajunge din nou în instanță. Tudor Pendiuc cere revizuirea sentinței

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale