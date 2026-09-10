Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Bogdan Comaroni a lansat un avertisment privind amploarea controlului pe care AI l-ar putea exercita asupra societății, în cadrul podcastului „Contrapunct” de la Evenimentul Zilei. El a vorbit despre colectarea masivă de date despre cetățeni și despre un posibil viitor în care oamenii nu vor mai putea înțelege deciziile luate de sistemele de inteligență artificială.

Comaroni a susținut că dezvoltarea tehnologiei este însoțită de o creștere a capacității de supraveghere și de colectare a datelor personale. Potrivit acestuia, informațiile pot proveni din numeroase surse, de la deplasările cu mașina și datele medicale până la cumpărăturile efectuate și activitatea online.

„Cu cât se bagă control mai mare asupra populației, prin diverse chestiuni de culegere a datelor instantaneu despre oameni”, a afirmat Comaroni, referindu-se la procesul de „extracție de date și de control și de supraveghere pentru fiecare în parte”.

El a prezentat apoi un scenariu în care inteligența artificială ar ajunge să cunoască permanent informații despre fiecare cetățean: nevoile sale, problemele medicale, comportamentul, opiniile și activitatea din mediul online.

În opinia lui Comaroni, susținătorii acestui model consideră că inteligența artificială ar putea ajunge să ia decizii mai rapid decât orice guvern, deoarece ar avea acces permanent la date despre populație.

El a făcut o paralelă cu o fermă în care animalele nu înțeleg sistemul în care sunt integrate, deși depind în totalitate de acesta. El a avertizat că, odată cu dezvoltarea AGI și, ulterior, a unei eventuale superinteligențe artificiale, oamenii ar putea ajunge într-o situație similară.

„Vom fi ca vacile care... nu vom mai înțelege deciziile respective absolut deloc”, a spus Comaroni.

În cadrul discuției, Dan Andronic a citit și un comentariu ironic al unui ascultător, Mario Maibach, despre posibilitatea ca roboții să ajungă pe străzile României: „Dacă o să iasă roboții în stradă în România, riscă să li se fure cuprul din circuit”.