Rețea de hoți de cupru, destructurată în Europa. Cinci lideri din România au fost arestați

Autoritățile austriece au reușit să destructureze o rețea transnațională de hoți români de cupru, activă de mai mulți ani și responsabilă pentru prejudicii estimate la aproximativ 250.000 de euro, potrivit Kronen Zeitun.

Coordonată de polițiștii din Inspectoratul Burgenland, ancheta a beneficiat de sprijinul colegilor din Stiria și s-a desfășurat cu un nivel ridicat de intensitate și precizie. Gruparea vizată se concentra pe furturi din clădiri deținute de companii austriece, de unde extrăgea cantități importante de cupru, apoi le transporta în străinătate.

Investigatorii au explicat că hoții erau pregătiți pentru eventuale controale la frontieră. „Mărfurile furate erau ascunse cu grijă sub pături, prelate sau obiecte ce păreau bunuri casnice obișnuite, pentru a evita suspiciunile autorităților vamale”, au declarat anchetatorii.

Potrivit surselor, primul atac al grupării a avut loc acum aproximativ trei ani. Un prim succes major al anchetatorilor a venit după o spargere comisă la o firmă din Hornstein, districtul Eisenstadt-Umgebung, unde trei suspecți au fost prinși la punctul de trecere a frontierei Nickelsdorf în timp ce încercau să scoată din țară aproape șase tone de cupru.

Anchetatorii au remarcat că unul dintre suspecți fusese eliberat din închisoarea din Germania cu doar patru săptămâni înainte, după o condamnare mai lungă.

Pe parcursul investigației, autoritățile au colaborat cu colegi din mai multe state europene pentru a identifica toți membrii rețelei. În urma acestui efort, cinci presupuşi lideri ai grupării au fost arestați în Germania, România și Olanda. Cel mai recent suspect capturat a fost extrădat în Austria, închizând astfel un nou capitol al anchetei complexe.

Până în prezent, ancheta a confirmat implicarea grupării în 12 spargeri distincte în firme situate în șase landuri austriece. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 250.000 de euro. Autoritățile atrag atenția asupra structurii organizate a rețelelor de hoți de metale și asupra impactului semnificativ pe care aceste infracțiuni îl au asupra companiilor și economiei locale.