Doi bărbați din California au fost acuzați de un complot terorist ISIS care viza uciderea unor agenți ai Forțelor Speciale americane cu grenade și drone, potrivit New York Post.

Este vorba despre Bereen Dzayee, în vârstă de 25 de ani, din Lakeside, e lângă San Diego, și Elias Shamsaldeen, în vârstă de 21 de ani, din Porterville, comitatul Tulare, care au fost arestați vineri, alături de Bisaam Ghafoor, în vârstă de 21 de ani, din Leawood, Kansas.

Procurorii spun că cei trei au plătit 2.000 de dolari cuiva despre care credeau că face parte din gruparea jihadistă pentru a cumpăra grenade propulsate de rachete și drone pentru atac.

Conform unei plângeri penale depuse la un tribunal federal din Kansas, cei trei bărbați ar fi petrecut mai mult de un an comunicând despre planurile extremiste, inclusiv discuții despre părăsirea SUA pentru a se alătura ISIS.

Dzayee ar fi propus utilizarea dronelor pentru a viza personalul Forțelor Speciale, în timp ce Shamsaldeen este acuzat că și-a exprimat dorința de a comite un atac cu cuțitul împotriva unui militar american.

DoJ îl acuză pe Ghafoor că a făcut o serie de declarații violente, inclusiv spunând că ar fi „bolnav” ca numele său să fie plasat pe o dronă folosită într-un atac.

Procurorii susțin, de asemenea, că a vorbit despre decapitarea unei femei soldat și a declarat că și-ar fi dorit să poată ucide 300 de milioane de americani.

Oficialii Pentagonului nu au confirmat statutul militar al lui Dzayee, dar vecinii și un fost coleg de clasă au declarat pentru NBC 7 că a servit în Marină și au identificat fotografii care îl arată în uniformă de marinar.

Mai mulți locuitori, inclusiv veterani și membri ai familiilor militarilor, au spus că arestarea a fost dificil de reconciliat cu înțelegerea lor despre trecutul său.

„Ne-am uitat afară - mi s-a părut ca și cum a fost o dubă albă care a oprit, iar agenții tactici au sărit și au înconjurat casa”, a spus un vecin.

„Vecinii au început să iasă. Nu ne-am apropiat, dar ne uitam.”

Agenții au rămas la reședință timp de câteva ore, percheziționând casa și garajul în timp ce îi intervievau pe părinții lui Dzayee.

„Imediat - când vezi Grupul Operativ Terorist, ți se declanșează alarmele”, a adăugat vecinul. „M-am dus la agentul FBI și l-am întrebat dacă casa va exploda, dacă cartierul ar trebui să fie îngrijorat, iar el m-a asigurat: «Nu, arestăm pe cineva. Asta e tot ce avem.»”

Locuitorii au spus că Dzayee era un individ retras. „Nu prea vorbește cu oamenii de pe aici, ceea ce este, din nou, neobișnuit pentru acest cartier”, a spus rezidentul din apropiere.