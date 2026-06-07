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Presupus terorist Hamas, arestat în Grecia pentru complot de atac asupra unui vas de croazieră

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Presupus terorist Hamas, arestat în Grecia pentru complot de atac asupra unui vas de croazierăMiting Palestina Londra / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Un presupus terorist Hamas a fost arestat duminică în Grecia, sub acuzația că a plănuit un atac asupra unei nave de croazieră din Israel, potrivit oficialilor de la Atena, citați de Times of Israel.

Presupus terorist Hamas, arestat în Grecia pentru complot

Electricianul palestinian în vârstă de 37 de ani, căruia i se acordase azil în Grecia și a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost reținut pe insula Creta, după ce oficialii au descoperit că a plasat o comandă online de „agenți chimici” care ar putea fi folosiți pentru fabricarea de explozibili.

Suspectul ar fi fost în contact cu unul dintre cei patru palestinieni din Cipru cu care a călătorit în Malaezia pentru a participa la instruire privind fabricarea de explozibili folosind agenți chimici disponibili comercial, potrivit poliției.

Ce s-a găsit la locuința palestinianului

Perchezițiile efectuate în locuințe atât în ​​Creta, cât și în capitala Greciei, Atena, au scos la iveală o serie de telefoane mobile, un laptop, hard disk-uri externe și carduri bancare.

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Postul de televiziune de stat ERT a declarat că poliția a găsit, de asemenea, echipamente de laborator și substanțe chimice care ar putea fi folosite pentru fabricarea unei bombe.

Suspectul va apărea în fața unui magistrat duminică seara.

crown iris

Nava de croazieră israeliană Crown Iris - magine comercială

Presupusul terorist Hamas primise azil în Grecia

Site-ul de știri Ynet a relatat că bărbatul a sosit în Grecia din Gaza în urmă cu un an și i s-a acordat azil. El a fost arestat în Creta după 15 zile de supraveghere de către serviciile de informații grecești în cooperare cu agenții de informații străine, a relatat publicația.

Poliția greacă l-a legat, de asemenea, de o celulă formată din alți patru palestinieni arestați recent în Cipru pentru „infracțiuni legate de terorism”, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că acesta ar fi primit antrenament din partea organizației teroriste Hamas.

Presa greacă a relatat că suspectul ar fi putut viza nava de croazieră Crown Iris, deținută de israelieni, care urma să sosească în Creta marți. De asemenea, se spune că autoritățile grecești examinează dacă acesta ar fi putut viza și alte situri sau interese israeliene din Europa.

Anul trecut, nava Crown Iris a fost blocată de protestatari palestinieni care i-au împiedicat pe pasagerii israelieni să debarce pe insula grecească Syros. Aceasta a fost redirecționată spre Cipru.

Ynet a relatat că suspectul, care are încă doi copii în Gaza, a fost recrutat de gruparea teroristă Hamas în timp ce încă locuia în fâșie. Autoritățile grecești au descoperit că acesta călătorise în Malaezia, unde a primit instruire suplimentară în fabricarea de explozibili.

Poliția a declarat că acesta a recunoscut că este agent al teroriștilor Hamas și că așteaptă să primească instrucțiuni privind efectuarea atacului planificat.

Anchetele sunt în curs de desfășurare, a declarat poliția.

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