Operațiune ANAF la nivel național. Controale la 180 de case de schimb valutar

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (ANAF) desfășoară la nivel național controale la 180 de case de schimb valutar, în cadrul Operațiunii F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb. Verificările au loc simultan în mai multe județe și în București și urmăresc modul în care operatorii respectă obligațiile fiscale și financiar-contabile.

Operațiunea lansată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală reprezintă o extindere la nivelul întregii țări a verificărilor desfășurate anterior în cadrul unui proiect-pilot dedicat activității de schimb valutar.

ANAF anunță că rezultatele obținute în etapa-pilot au indicat un nivel ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați. Totodată, verificările anterioare au permis identificarea principalelor categorii de riscuri și a tipurilor de abateri întâlnite în acest sector.

Pe baza acestor constatări, DGAF a extins acțiunile de control la nivel național. Inspectorii urmăresc dacă sunt respectate obligațiile fiscale și financiar-contabile, dar și prevenirea practicilor care pot avea ca efect diminuarea veniturilor bugetare sau afectarea concurenței loiale.

În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii antifraudă controlează modul în care sunt fiscalizate operațiunile de schimb valutar și dacă operatorii respectă regulile privind folosirea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Un alt element urmărit în timpul controalelor este concordanța dintre operațiunile efectiv realizate de casele de schimb și cele înscrise în evidențele fiscale și contabile.

Inspectorii verifică, de asemenea, dacă sunt respectate obligațiile declarative și de plată, precum și celelalte prevederi legale aplicabile activității desfășurate de casele de schimb valutar.

Controalele au loc simultan în mai multe județe ale țării și în municipiul București, operatorii fiind selectați în funcție de profilul de risc identificat de autorități.

DGAF anunță că rezultatele obținute în cadrul etapei-pilot au arătat necesitatea unei abordări unitare și a extinderii verificărilor în întreaga țară.

Prin Operațiunea F.O.C.U.S., ANAF urmărește creșterea nivelului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar, dar și menținerea unor condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici care respectă legislația.

În situațiile în care inspectorii constată încălcări ale legislației fiscale, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor identificate.

ANAF anunță că rezultatele finale ale Operațiunii F.O.C.U.S. vor fi făcute publice după finalizarea controalelor și centralizarea la nivel național a informațiilor rezultate din verificări.